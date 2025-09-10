Çocuklu Kadınlara 157 BİN 500 TL Desteği

YENİ TEŞVİK PAKETİ DUYURULDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aile Yılı dahilinde kadınların iş gücüne katılmalarını teşvik etmek ve iş-aile dengesini kolaylaştırmak için yeni bir destek paketini açıkladı. “Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi” çerçevesinde, çocuk sahibi olan kadın çalışanlara ve onları istihdam eden işverenlere toplamda 157 bin 500 TL’ye kadar finansal destek sağlanacak.

DESTEK MİKTARLARI ARTIRILDI

Işıkhan’ın yaptığı açıklamaya göre, istihdam edilen her kadın için işverene 3 aylık toplam 97 bin 500 TL’ye kadar istihdam desteği verilecek. Eğer kadının bir çocuğu varsa, kadın çalışana 6 aylık toplam 60 bin TL’ye kadar çocuk bakım desteği sağlanacak. Böylece sağlanan toplam teşvik 157 bin 500 TL’ye ulaşacak.

BAKIM DESTEĞİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Çocuk bakım desteği önceki düzenlemeye göre aylık 7 bin 500 TL iken, yeni düzenleme ile bu miktar 10 bin TL’ye çıkarıldı. Ayrıca destek süresi de 3 aydan 6 aya uzatıldı. Bakan Işıkhan, bu adımın ailelerin yükünü hafifleterek kadınların doğum sonrası iş hayatına daha rahat adapte olmalarını sağlamayı amaçladığını belirtti.

YAŞ SINIRI KALDIRILDI

Projeden daha fazla kadının yararlanabilmesi adına yaş sınırı uygulaması da kaldırıldı. Artık her yaştan çocuk sahibi kadın çalışan bu destekten ihtiyaç durumunda faydalanabilecek. Işıkhan, “Kadınların iş gücüne katılımını artırırken, aile bütünlüğünü korumayı da önceliyoruz,” diye vurguladı.