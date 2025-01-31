Çocukluğuna Özlemi Müze ile Giderdi

NİĞDE’DE TARİHİ EŞYALAR SERGİLENİYOR

Niğde’de yaşayan Fatih Özdemir, evini müzeye dönüştürerek en az 200 yıllık tarihin izlerini taşıyan yüzlerce eşyayı sergiliyor. Eski para ve pul koleksiyonu bulunan Özdemir, atölyesinde de eski ve yıpranmış eşyaları yenileyip dönemindeki görüntüsüne kavuşturuyor. Çocukluğundan beri ilgi duyduğu eşyaları toplamaya başladığını vurgulayan Özdemir, evinin zemin katını müze ve kültür evi şeklinde düzenlediğini belirtiyor. Eski eşya ve objelerle dolu alanda çocukluğunun izlerini yaşadığını, ziyaret eden her bireyin kendisinden bir anı bulmasından memnuniyet duyduğunu ifade ediyor.

HAYALİ GERÇEKLEŞTİRMEK ZORUNDAYDI

Kaynak ustası olarak 54 yaşındaki Fatih Özdemir, 2011 yılından itibaren eski eşya, para ve pul biriktirmeye başladığını belirtirken, evinden bir alanı müzeye dönüştürmenin daima hayali olduğunu anlatıyor. Özdemir, “Hayalimi gerçekleştirirken birçok zorlu aşamadan geçtim. Böyle bir atölyeyi ve müzeyi oluşturmayı her zaman istiyordum. 2011’de kurmaya başladım ve her geçen gün zenginleşiyor.” diye konuşuyor. Eşinin ve dostlarının buraya katkısının büyük olduğunu vurgulayan Özdemir, “Elimden geldiğince herkese burayı göstermeyi amaçlıyorum. Gelenler mutlaka kendisinden bir anı buluyor burada ve ben de mutlu oluyorum. Herkesin bir anısını gözünün önüne getirebiliyorum.” diyor.

ÇOCUKLUĞUNU YENİDEN YAŞAMAK İSTİYOR

Çocukluğunda sahip olamadığı eşyaları satın almanın kendisini mutlu ettiğini anlatan Özdemir, “Ben çocukken hangi eşyalarla yüz göz olduysam o eşyaları toplamaya çalışıyorum. Kendi gözümdeki çocukluğumu oluşturmaya gayret ediyorum.” sözlerini dile getiriyor. Yetersiz imkanlardan dolayı alamadığı eşyaları şimdi bulup sahiplenmekten sevinç duyuyor. Özdemir, “Bir hurdacı tablasında çocukluğuma dair bir şey gördüğümde alıyorum. Param olmasa dahi alıp borçlanıyorum.” şeklinde konuşuyor.

ESKİ EŞYALARI YENİLEYEREK KORUYOR

Çok eskimiş ve orijinal görüntüsünü kaybetmiş eşyaları atölyesinde yenileyen Özdemir, biriktirme tutkusunun bir yerde son bulması gerektiğini ifade ediyor. Özdemir, “Aldığım ve orijinal görüntüsünü kaybetmiş eşyalara günlerce uğraşıyorum. Otantik yapısı neyse onu uygun bir şekilde restore etmeye çalışıyorum. Bu tutku bir yerde frenlenmezse her şeyinizden olabilirsiniz.” sözleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca çocuklarının bu uğraşlara hiç ilgi duymadığını belirten Özdemir, “Bunlar, insanın söylemeye dahi dili varmıyor ama yok olacaklar ve bekletecek halleri yok.” diyerek endişesini dile getiriyor.