Coinbase’e Siber Saldırı Gerçekleşti

COINBASE SİBER SALDIRIYA MARUZ KALDI

Kripto para alanındaki önemli platformlardan biri olan Coinbase, büyük bir siber saldırıya uğradığını açıkladı. Şirketin verdiği bilgiye göre, saldırganlar önce Coinbase çalışanları ve taşeronlarıyla iletişime geçerek onları kandırmayı başardı ve bu sayede müşteri bilgilerine erişim sağladı. Elde ettikleri verilerle, şirketi taklit eden bu hackerlar, kullanıcıların kripto varlıklarını ele geçirerek dolandırıcılığa yöneldi.

MÜŞTERİ BİLGİLERİNE ERİŞİM VE FİDYE TALEBİ

Coinbase, bu siber saldırı sonucunda müşteri bilgilerinin yalnızca yüzde 1’inden azına erişim sağlandığını ifade etti ve bu bilgilerin dolandırıcılık amacıyla kullanıldığını bildirdi. Hackerların, sessiz kalmak karşılığında şirkette 20 milyon dolar talep ettiğini aktaran Coinbase, fidye ödemeyi reddetti ve dolandırılan tüm müşterilerine tazminat ödemek için harekete geçeceğini duyurdu. Bu olay, şirketin ABD’nin önde gelen S&P 500 endeksine dahil edilmesinden sadece birkaç gün sonra gerçekleşti.

SİBER HIRSIZLIKLARIN MALİYETİ ARTIYOR

Uzmanlar, bu olayın kripto sektörünün büyümesiyle birlikte siber suçluların hedefleri arasında yer aldığını belirtiyor. Blokzincir analiz şirketi Chainanalysis’in verilerine göre, 2024 yılında kripto para sektöründe gerçekleşen siber hırsızlıkların toplam maliyetinin 2,2 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

ÖDÜL FONU VE MÜŞTERİLERİ UYARI

Coinbase, saldırının ardından 20 milyon dolarlık bir ödül fonu oluşturdu ve saldırının sorumlularını yakalamaya yardımcı olacak bilgileri paylaşanlara ödül verileceğini açıkladı. Ayrıca, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan bildirimde, saldırının şirkete maliyetinin 180 ila 400 milyon dolar arasında değişebileceği ifade edildi. Şirket, müşterilerini gelecekte olası dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaları yönünde uyararak, herhangi bir zaman Coinbase’in asla şifre, kimlik doğrulama kodu veya belirli bir adrese varlık transferi talep etmeyeceğini vurguladı.