Çöl Tozu Türkiye’yi Etkileyecek

HAVA SICAKLIKLARI YÜKSELİYOR

Bugünden itibaren Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artıyor ve hafta sonu yaz havası etkili olacak. Ancak Afrika’dan gelen çöl tozları, Türkiye’de bir hafta boyunca etkisini sürdürecek. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bu toz taşınımının nefes almayı zorlaştırabileceğini ve özellikle hangi bölgelerde etkili olacağını açıkladı.

ÇÖL TOZU ETKİ ALTIYOR

Afrika’dan gelen çöl tozu, Türkiye’de yoğun bir şekilde hissedilecek. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonu çöl tozunun İstanbul’da yüzde 70-80 seviyesine yükselebileceğini belirtti.

SICAKLIKLAR ZİRVE YAPACAK

Mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden sıcaklıklar, hafta sonu boyunca yurt genelinde etkili olacak. İstanbul’da sıcaklığın 25 dereceye, Ankara’da 28 dereceye çıkması beklenirken Antalya’da sıcaklık 25 dereceyi bulacak.

KARLI GÜNLER YOLDA

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumunda sert bir değişim yaşanacağını belirterek, “Önümüzdeki hafta Türkiye kış havasını tekrar yaşayacak” dedi. İstanbul’da sıcaklık salı günü 8 dereceye kadar düşecek. Anadolu’nun birçok bölgesinde kar yağışı beklenirken, İstanbul’da kar ihtimali görünmüyor.

YAĞIŞ VE RÜZGAR BEKLENTİSİ

Meteoroloji raporlarına göre Marmara’nın güneybatısı ile Bursa çevrelerinde hafif sağanak yağış bekleniyor, diğer bölgelerdeyse genellikle açık ve az bulutlu hava hâkim olacak. Doğu Anadolu’nun doğusunda buzlanma ve don olayları ile pus ve sis etkili olacak. Ayrıca Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

İKİ MEVSİM BİRDEN

Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki 10 gün boyunca hem yaz hem de kış havasının hissedileceğini belirtti. “Bu hafta yaz gibi, Erzurum’da bile sıcaklık 18 dereceye çıkacak” diyen Şen, önümüzdeki hafta ise Anadolu’da kar yağışının başlayacağını söyledi.