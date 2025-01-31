Colani, İlk Kez Halka Seslendi

GEÇİŞ DÖNEMİNE VURGU

Suriye’deki geçici hükümetin yeni Cumhurbaşkanı olarak ilan edilen Colani, ilk kez halka seslenerek önemli açıklamalarda bulundu. “Bu bir geçiş dönemi, ülke içinde ve dışındaki tüm Suriyelilerin geleceklerini özgürce, onurlu şekilde, dışlama veya ötekileştirme olmadan inşa edecekleri siyasi sürecin bir parçasıdır. Kadını, erkeği ve gençleriyle Suriye’nin çeşitliliğini yansıtan kapsamlı bir geçiş hükümeti oluşturmak için çalışacağız. Bu hükümet özgür ve adil seçimler aşamasına ulaşana kadar, yeni Suriye’nin kurumlarını inşa etme görevini üstlenecek” dedi.

ULUSAL DİYALOG KONFERANSI HAZIRLIĞI

Colani, geçici meclis için devam eden hazırlıklara da dikkat çekti. “Geçiş sürecinde yasama yetkisini üstlenecek bir geçici meclis oluşturmak için hazırlık komitesi kuracağımı duyuruyorum. Önümüzdeki günlerde Ulusal Diyalog Konferansı’nın hazırlık komitesi açıklanacak. Bu konferans, gelecek siyasi programımız üzerine doğrudan tartışmalar ve istişareler için bir platform olacaktır. Bu adımlar tamamlandıktan sonra, geçiş döneminin hukuki temelini oluşturacak anayasal bildiriyi ilan edeceğiz.” ifadelerini kullandı.