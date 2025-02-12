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Spor

Collina’dan Penaltılara Değişiklik Önerisi

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PENALTILARDA KURAL DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

Futbolun en saygın hakemlerinden Pierluigi Collina, penaltılarla ilgili yeni bir kural değişikliği önerisi ile gündeme geldi. İtalyan spor gazetesi La Repubblica’ya yaptığı açıklamada, “Penaltı atıcısı ve kaleci arasındaki şanslarda bir uçurum var” ifadelerini kullandı.

PENALTILARDAKİ GOL ORANLARI

Collina, penaltıların ortalama olarak yüzde 75’inin golle sonuçlandığını vurguladı. Kalecinin penaltılara karşı mutlaka daha fazla şansa ihtiyaç duyduğunu belirtti. “Ayrıca, kaleciden sekme ihtimali de var” diyerek, mevcut durumun daha adil bir hale gelmesi gerektiğini savundu.

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