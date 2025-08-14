Çorum’da Anne Ve Oğlu Hayatını Kaybetti

OLAYIN GERÇEĞİ

Çorum Sanayi Sitesi 43. Sokak’ta atık yağların toplandığı bir depoda, iki kişi atık yağ tankına düştü. Olayın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde yönlendirildi. Ekipler, yaptıkları incelemede depo sahiplerinden Hacer Kepçe (39) ile oğlu Recep Kürşat Kepçe’nin (12) yaşamını yitirdiğini tespit etti.

OTOPSİ İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Anne ile oğlunun cenazeleri, cumhuriyet savcısının gerçekleştirdiği incelemenin ardından Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından tanktan çıkarıldı. Cenazeler daha sonra otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.