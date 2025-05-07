Çorum’da Kavga: 2 Yaralı

OLAYIN BAŞLANGICI

Çorum’un Ulukavak Mahallesi’nde bir genç çift arasındaki huzursuzluk, aile içi bir buluşmada silahlı çatışmaya dönüşüyor. Tarakçı 8. Sokak’ta yaşayan kadın, eşiyle yaşadığı tartışma sonrası babaevine geri dönmeye karar veriyor. Üç gün sonra eşiyle iletişime geçen kadın, eve dönmek istediğini ifade ederek kocasının kendisini almasını talep ediyor.

YARALI KİŞİLER

Genç adam, babasıyla birlikte eşinin ailesinin bulunduğu eve gelerek konuşma yapmak için yola çıkıyor. Ancak, yüz yüze yapılan bu görüşme, kısa bir süre içerisinde tartışmaya ve ardından kavgaya dönüşüyor. İddialara göre, çıkan kargaşada damadın babası belindeki tabancayı çıkararak kayınpederi A.G.’yi (52) bacağından, gelinin erkek kardeşi E.G.’yi (28) ise elinden vuruyor.

OLAY SONRASI DURUM

Mahalledeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendiriliyor. Yaralanan iki birey, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk ediliyor. Olayın faili olduğu belirlenen şüpheli, polis tarafından gözaltına alınıyor. Soruşturma bu aşamada devam ediyor.