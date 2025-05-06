Çorum’da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

GENÇ ÇİFT ARASINDA GERGİNLİK

Çorum’un Ulukavak Mahallesi’nde, bir genç çift arasında yaşanan bir tartışma, aile içi bir buluşmada silahlı çatışmaya dönüşüyor. Tarakçı 8. Sokak’ta yaşayan kadın, eşiyle olan problemi nedeniyle babaevine dönüyor. Üç gün sonra, telefonla eşini arayan kadın, yeniden evine dönmek istediğini belirtiyor ve eşinin kendisini almasını istiyor.

ÇATIŞMA VE YARALANMALAR

Genç adam, babasıyla birlikte eşiyle konuşmak amacıyla kayınpederinin evine gidiyor. Ancak barış umutlarıyla başlayan ziyaret, kısa sürede tartışmaya dönüşüyor ve ardından bir kavgaya dönüşüyor. İddialara göre, çıkan arbede sırasında damadın babası belinden çıkardığı tabancayla kayınpeder A.G. (52) bacağından ve gelinin erkek kardeşi E.G. (28) ise elinden vuruluyor.

OLAYLA İLGİLİ GÖZALTI VE SORUŞTURMA

Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk ediliyor. Yaralanan iki kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıyor. Olayın faili olduğu belirlenen şüpheli, polis tarafından gözaltına alınıyor. Soruşturma devam ediyor.