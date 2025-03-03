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Çorum’da Yasa Dışı Silah Operasyonu

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OPERASYONUN DETAYLARI

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Şubat’ta gerçekleşen bir operasyonda yasa dışı silah ticareti yürüten organize suç şebekesine yönelik bir müdahale yaptı. Yapılan aramalar sonucunda, tespit edilen adreslerden 39 ruhsatsız tabanca, 56 bin 100 farklı çap ve ebatlarda tabanca mermisi, 21 ruhsatsız av tüfeği, 500 av fişeği, 30 silah parçası, 2 el yapımı patlayıcı, 2 el telsizi, 1 çelik yelek ve birçok dijital materyal ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Operasyon sırasında 79 kişi gözaltına alındı ve bu şüphelilerden 16’sı tutuklandı, 63 kişi ise serbest bırakıldı. Gözaltındaki şüphelilerin durumu hakkında detaylı incelemeler başlatıldı. Yasa dışı silah ticareti ve organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen bu operasyon, güvenlik güçlerinin kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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