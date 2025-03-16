Çorum FK, Ankara Keçiörengücü’nü 3-2 Yendi

MAÇIN DEĞERLENDİRMESİ

Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, Ankara Keçiörengücü ile oynanan maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. “Önemli bir galibiyetti, oyuncu grubunu tebrik ediyorum. Yukarıdan kopmama adına ihtiyacımız da vardı” şeklinde konuşan Şanlı, bu galibiyetin kendileri için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

İLK YARIDAKİ PERFORMANS

Trendyol 1. Lig’in 30. haftasında Çorum FK’nın, Ankara Keçiörengücü’nü 3-2 mağlup etmesi sonrasında gözlemlerini paylaşan Teknik Direktör Şanlı, “Maçtan önce de oyuncu grubuyla bunu konuştuk. Lige baktığımızda sıralamanın her hafta değiştiği, çok yakın olan bir puan durumu var” diyerek, mücadeleci bir açıyla maça odaklanmaları gerektiğini belirtti.

İKİNCİ YARIDA DAHA AGRESİF

Şanlı, ilk yarıda bekledikleri oyunu sergileyemediklerini ve belirli bölümlerde kenarları kullanmada zorluk çektiklerini ifade etti. Geri düştükten sonraki reaksiyonlarının iyi olduğunu kaydeden Tuncay Şanlı, ikinci yarıda daha agresif bir oyun sergilemek istediklerini, ancak bu süreçte kenarları daha etkili kullanmayı amaçladıklarını söyledi.

GELECEK PLANI

Son olarak, “Önemli bir galibiyetti. Sıralama sürekli değişiyor. Oyuncu grubu biraz dinlenecek, sonra yolumuza devam edeceğiz” diyerek, takımın bu galibiyetle daha özgüvenli bir şekilde devam edeceği mesajını verdi.