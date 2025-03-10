Covid-19 Aşısında Düşüş, BioNTech Zarar Etti

2023 FİNANSAL VERİLERİ AÇIKLANDI

BioNTech, 2024’ün son çeyreği ve yıl genelindeki finansal sonuçlarını duyurdu. Şirket, 2023 yılında 930,3 milyon Euro net kar elde ederken, bir önceki yıl 665,3 milyon Euro net zarar açıkladı. Böylelikle BioNTech, 2019’dan bu yana ilk kez mali bir yılda kar elde edemedi. Şirketin geliri, bir önceki yıla göre yüzde 27 düşerek 2 milyar 751 milyon Euro’ya geriledi. 2023 yılında elde edilen gelir ise 3 milyar 819 milyon Euro seviyesindeydi. Hisse başına net kar ise 2023’te 3,83 Euro iken, 2024’te 2,77 Euro zarar olarak kaydedildi.

GELİR DÜŞÜŞÜ NEDENLERİ

Açıklamalara göre, gelirlerdeki bu düşüşün ana sebebi, BioNTech’in dünya genelinde Kovid-19 aşılarından elde edilen gelirlerin azalması oldu. Açıklamada, “Buna ek olarak, BioNTech’in işbirliği ortağı Pfizer Inc. tarafından yapılan zarar yazmalar, şirketin brüt kardaki payını önemli ölçüde azaltmış ve bu da gelirleri olumsuz etkilemiştir.” ifadesi yer aldı. Alman şirketin, 2024 yılı için satış hedefi ise 1,7 ile 2,2 milyar Euro arasında belirlenmiş durumda.

YATIRIM İMKANLARI VE KAYNAKLAR

Yüksek zarar ve satışlardaki düşüşe rağmen, BioNTech’in kansere karşı yeni ilaç geliştirmek için gereken kaynaklara sahip olduğu ortaya çıktı. Şirket, 2024 sonunda toplamda 17,4 milyar Euro nakit ve menkul kıymet bulundurmayı planlıyor. Ayrıca, BioNTech, ABD’li ortağı Pfizer ile geliştirdiği Kovid-19 aşısı satışından 20 milyar Euro’dan fazla kazanç sağladı. Şirketin araştırma ve geliştirme harcamaları ise geçen yıl 1,78 milyar Euro’dan 2,25 milyar Euro’ya yükseldi.

KANSER İLAÇLARINA YATIRIM

BioNTech’in CEO’su ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, geçen yıl kansere karşı yeni ilaçlar üzerinde önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirtti ve “2025, klinik odak programlarımızdan çok sayıda önemli veri güncellemesinin yapılacağı bir yıl olacak.” ifadelerini kullandı. Kovid-19 salgını sonrası araştırmalarına odaklanan BioNTech, ilk kanser ilacını 2026 yılında piyasaya sürmeyi hedefliyor.