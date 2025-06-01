Covid 19 Varyantları Yeniden Yayılıyor

GEÇTİĞİMİZ HAFTADA YENİ VARYANT KATEGORİSİNE ALINDI

Geçtiğimiz hafta, Birleşmiş Milletler’e bağlı sağlık kurumu olan DSÖ tarafından “izlenmekte olan varyant” kategorisine alınan NB.1.8.1, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre Amerika’da da az sayıda vakada görülmeye başladı. 28 Mayıs tarihli güncellemesinde DSÖ, bu yeni varyantın bazı bölgelerde vaka artışlarına yol açtığını belirtti. Varyantın şu anda Güneydoğu Asya, Batı Pasifik ve Akdeniz bölgelerinde yayılmakta olduğu ifade ediliyor. DSÖ, vaka artışlarının gözlemlendiği ülkeleri şu şekilde sıraladı: Kamboçya, Çin, Hong Kong ve Singapur. Dünya sağlık Örgütü, şu anda baskın varyantın LP.8.1 olduğunu vurgularken, hem LP.8.1 hem de NB.1.8.1 varyantlarının dolaşımdaki diğer türlerle kıyaslandığında “artmış bir halk sağlığı riski taşımadığını” bildiriyor.

ÇİN’DEN GELEN VERİLER VE ELEŞTİRİLER

Çin Hastalık Kontrol Merkezi’nin (CDC) en son açıklamasına göre, NB.1.8.1 ülkedeki COVID-19 vakalarının çoğunluğunu oluşturuyor. Devlet medyasında konuşan bazı doktorlar, bu varyantın belirgin semptomlarından birinin oldukça ağrılı boğaz enfeksiyonu olduğunu aktarıyor. Çin CDC’si, pandemi süresince vaka ve ölüm sayılarıyla ilgili şeffaf olmamakla sık sık eleştirilmiştir. Trump yönetimi ve bazı ABD istihbarat yetkilileri, COVID-19 virüsünün ilk olarak 2019’un sonlarında Çin’in Wuhan kentindeki üst düzey bir laboratuvar kaynaklı olduğuna ve Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) bunu örtbas etmeye çalıştığına dair iddialarda bulunmuştu. Kanada Geleneksel Çin Tıbbı Koleji Profesörü Dr. Jonathan Liu, Mart ayında Çin CDC verilerine göre yalnızca yedi COVID-19 ölümü bildirildiğini ancak bu sayının inandırıcı olmadığını söylüyor. Liu, “Seyrek nüfusu ve yüksek hijyen standartlarına sahip Kanada’da, geçen Ağustos’tan bu Mayıs’a kadar 1.915 ölüm kaydedildi. Çin gibi yoğun nüfuslu bir ülkede ayda yalnızca yedi ölüm olması gerçekçi değil,” diyor. Ayrıca, Fei Tian Koleji Biyomedikal Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi ve eski ABD Ordusu mikrobiyoloğu Sean Lin, Çin CDC’nin ağır vaka oranı, hastaneye yatış ya da ölüm oranları hakkında herhangi bir veri paylaşmadığını belirtiyor.

DİĞER ÜLKELERDEN GELEN ÖNLEMLER

Güney Koreli yetkililer, Çin ve Hong Kong’daki vaka artışlarını yakından izlediklerini açıkladı. Güney Kore İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı’ndan İkinci Genel Müdür Yardımcısı Lee Han-kyung, “COVID-19 vakaları Hong Kong, Çin ve Tayland gibi komşu ülkelerde artış gösteriyor. Bu durum endişe verici,” ifadelerini kullandı. Güney Kore Tabipler Birliği de mevsim geçişleri ve seyahat hareketliliği nedeniyle COVID-19’un yeniden artabileceği konusunda uyardı ve “Artan iç mekan etkinlikleri ve sıcak havalar nedeniyle solunum yolu enfeksiyonlarının yayılma riski artabilir,” açıklamasında bulundu. Hindistan’da Delhi Sağlık Bakanı Pankaj Singh ise panik yapılmaması gerektiğini belirtip, “Hastanelerimizin yatak, oksijen, ilaç ve ekipman açısından hazır olması talimatını verdik. Ancak yeni varyantın yol açtığı COVID, basit viral enfeksiyonlarla benzer seyrediyor. Şu ana kadar gelen vakalar hafif semptomlar gösteriyor: ateş, öksürük, soğuk algınlığı,” dedi. Tayvanlı yetkililer ise bu hafta halkı maske takmaları ve el hijyenine dikkat etmeleri konusunda uyardı. Ülkede daha önce vaka artışı gözlemlenmişti.

ABD CDC: VAKA SAYILARI ÇOK DÜŞÜK

Amerikan CDC yetkilileri, yeni varyant NB.1.8.1’in şu anda dolaşımdaki varyantlardan daha ciddi bir tehdit oluşturmadığını ifade ediyor. The Epoch Times’a konuşan CDC sözcüsü, “NB.1.8.1 varyantının Çin’de görüldüğünün farkındayız ve uluslararası ortaklarımızla düzenli iletişim halindeyiz,” diyor. Sözcü, bu varyantın henüz CDC’nin COVID Veri İzleme Paneli’ne dahil edilmediğini ve dünya genelinde yalnızca 20’den az genom dizisinin kaydedildiğini aktarıyor.