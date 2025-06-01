Covid Yeni Varyant Yayılıyor Mu?

YENİ VARYANT HIZLA YAYILIYOR

Geçtiğimiz hafta, Birleşmiş Milletler’e bağlı sağlık kurumu olan DSÖ, “izlenmekte olan varyant” kategorisine aldığı NB.1.8.1 varyantının, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre Amerika’da az sayıda vakada görülmeye başladığını bildirdi. DSÖ, 28 Mayıs tarihli güncellemesinde bu yeni varyantın bazı bölgelerde vaka artışlarına yol açtığını belirtmiştir. Varyantın şu anda Güneydoğu Asya, Batı Pasifik ve Akdeniz bölgelerinde yayılmakta olduğu ifade edilmiştir. Birleşmiş Milletler kuruluşu, vaka artışlarının gözlemlendiği ülkeleri Kamboçya, Çin, Hong Kong ve Singapur olarak sıraladı. Dünya genelinde baskın varyantın LP.8.1 olduğunu belirten DSÖ, hem LP.8.1 hem de NB.1.8.1 varyantlarının, dolaşımdaki diğer türlerle kıyaslandığında “artmış bir halk sağlığı riski taşımadığını” vurguladı.

ÇİN’DE DURUMUN CİDDİYETİ

Çin Hastalık Kontrol Merkezi’nin (CDC) son açıklamasına göre NB.1.8.1, ülkedeki COVID-19 vakalarının çoğunluğunu oluşturuyor. Devlet medyasında konuşan bazı Çinli doktorlar, bu varyantın belirgin semptomlarından birinin oldukça ağrılı boğaz enfeksiyonu olduğunu aktardı. Çin CDC’si, pandemi boyunca vaka ve ölüm sayılarıyla ilgili şeffaf olmamakla sıkça eleştirilmişti. Önceki Trump yönetimi ve bazı ABD istihbarat yetkilileri, COVID-19 virüsünün ilk olarak 2019’un sonlarında Çin’in Wuhan kentindeki üst düzey bir laboratuvarda ortaya çıktığını savunarak, Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) bunu örtbas etmeye çalıştığını iddia etmiştir. Kanada Geleneksel Çin Tıbbı Koleji Profesörü Dr. Jonathan Liu, Mart ayında yapılan açıklamalar doğrultusunda, yalnızca yedi COVID-19 ölümü bildirildiğini ancak bu sayının inandırıcılıktan uzak olduğunu ifade etti. Liu, “Seyrek nüfusu ve yüksek hijyen standartlarına sahip Kanada’da, geçen Ağustos’tan bu Mayıs’a kadar 1.915 ölüm kaydedildi. Çin gibi yoğun nüfuslu bir ülkede ayda yalnızca yedi ölüm olması gerçekçi değil,” şeklinde konuştu. Ayrıca, eski ABD Ordusu mikrobiyoloğu Sean Lin, Çin CDC’nin ağır vaka oranı, hastaneye yatış ya da ölüm oranları hakkında veri paylaşmadığını belirtti.

DİĞER ÜLKELERDE ÖNLEMLER ALINIYOR

Güney Koreli yetkililer, Çin ve Hong Kong’daki vaka artışlarını yakından izlediklerini açıkladı. Güney Kore İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı’ndan İkinci Genel Müdür Yardımcısı Lee Han-kyung, “COVID-19 vakaları Hong Kong, Çin ve Tayland gibi komşu ülkelerde artış gösteriyor. Bu durum endişe verici,” dedi. Güney Kore Tabipler Birliği de mevsim geçişleri ve seyahat hareketliliği nedeniyle COVID-19’un yeniden artabileceği konusunda uyarıda bulundu. “Artan iç mekan etkinlikleri ve sıcak havalar nedeniyle solunum yolu enfeksiyonlarının yayılma riski artabilir,” açıklaması yapıldı. Hindistan’da ise Delhi Sağlık Bakanı Pankaj Singh, panik yapılmaması gerektiğini belirterek, “Hastanelerimizin yatak, oksijen, ilaç ve ekipman açısından hazır olması talimatını verdik. Ancak yeni varyantın yol açtığı COVID, basit viral enfeksiyonlarla benzer seyrediyor. Şu ana kadar gelen vakalar hafif semptomlar gösteriyor: ateş, öksürük, soğuk algınlığı,” diye konuştu. Tayvanlı yetkililer ise bu hafta halkı maske takmaları ve el hijyenine dikkat etmeleri konusunda uyardı.

ABD CDC: VAKA SAYILARI DÜŞÜK

Amerikan CDC yetkilileri, yeni varyant NB.1.8.1’in şu anda dolaşımdaki varyantlardan daha ciddi bir tehdit oluşturmadığını belirtti. The Epoch Times’a konuşan CDC sözcüsü, “NB.1.8.1 varyantının Çin’de görüldüğünün farkındayız ve uluslararası ortaklarımızla düzenli iletişim halindeyiz,” açıklamasında bulundu. Sözcü, bu varyantın henüz CDC’nin COVID Veri İzleme Paneli’ne dahil edilmediğini ve dünya genelinde yalnızca 20’den az genom dizisinin kaydedildiğini aktardı.