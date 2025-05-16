Ekonomi

Cox Ve Charter Birleşti, 34,5 Milyar

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BİRLEŞME HABERİ

ABD’nin tanınmış internet sağlayıcıları olarak bilinen Cox Communications ve Charter Communications Inc. gerçekleştirdikleri bir anlaşma ile birleşti. Şirketlerin basın ofislerinden gelen açıklamalarda, birleştirme işleminin toplamda 34,5 milyar dolar değere sahip olduğu, bunun 12,6 milyar dolarlık net borç ve 21,9 milyar dolarlık öz sermaye içerdiği ifade edildi.

ABONE SAYISINDA ÖNEMLİ ARTIRIM

Bu birleşimle birlikte Charter firmasının abone sayısının yüzde 20’den fazla artması öngörülüyor. Böylece şirket, ABD’nin en büyük genişbant internet operatörü olma unvanını elde edecek.

COX AİLESİ EN BÜYÜK ORTAK OLACAK

Birleşme sonucunda ortaya çıkan yeni yapının en büyük ortağı Cox ailesi olacak. Bu yapının, önümüzdeki bir yıl içerisinde “Cox Communications” adıyla faaliyet göstermeye başlaması planlanıyor. Charter CEO’su Chris Winfrey, “Bu birleşme, yenilik yapma ve milyonlarca ev ile işletmeye yüksek kaliteli, rekabetçi fiyatlı ürünleri üstün müşteri hizmetiyle sunma kabiliyetimizi artıracak” şeklinde konuştu.

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