Cox Ve Charter Birleşti: 34,5 Milyar Dolar

BİRLEŞME ANLAŞMASI

ABD’nin önemli internet hizmet sağlayıcılarından olan Cox Communications ile Charter Communications Inc. arasında gerçekleştirilen birleşme anlaşması dikkat çekiyor. Bu anlaşma çerçevesinde toplam 34,5 milyar dolar değerinde bir işlem yapıldığı belirtiliyor. Bu miktarın 12,6 milyar dolarlık net borç ve 21,9 milyar dolarlık öz sermaye içerdiği ifade ediliyor.

SUBE SAYISI ARTACAK

Proje sonucunda Charter’ın abone sayısında yüzde 20’den fazla bir artış öngörülüyor. Bu durum, şirketin ABD’nin en büyük genişbant internet sağlayıcısı unvanını almasına zemin hazırlayacak.

COX AİLESİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

Birleşme ile oluşacak yeni yapının en büyük ortağı, Cox ailesi olacak. Çalışmaların ardından şirketin isminin “Cox Communications” olarak değiştirileceği bilgisi veriliyor. Charter CEO’su Chris Winfrey, konuya ilişkin olarak, “Bu birleşme, yenilik yapma ve milyonlarca ev ile işletmeye yüksek kaliteli, rekabetçi fiyatlı ürünleri üstün müşteri hizmetiyle sunma kabiliyetimizi artıracak” açıklamasında bulundu.