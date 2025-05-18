Spor

Cristal Palace, FA Cup’ı kazandı!

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FA CUP FİNALİNE YENİ BİR ŞAMPİYON

FA Cup finalinde Crystal Palace ve Manchester City, Wembley Stadyumu’nda bir araya geldi. Palace, karşılaşmada galibiyeti sağlayan golü 16’ncı dakikada Eze ile buldu. Manchester City, maçın 36’ncı dakikasında Marmoush’un kullandığı penaltı vuruşundan faydalanamadı.

CRYSTAL PALACE TARİHİNE GEÇTİ

Karşılaşma, Crystal Palace’ın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi ve takım, tarihindeki ilk FA Cup şampiyonluğunu elde etti. Bu, Manchester City’nin 15’inci kez final oynadığı ve 8’inci kez kupayı finalde kaybettiği anlamına geliyor.

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