Cübbeli Ahmet: Aracın Sahibi Damadım

YÜSRA PALAZOĞLU’NUN HATALI DÖNÜŞÜ GÜNDEM OLDU

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı Yüsra Palazoğlu’nun çakarlı lüks ciple yaptığı hatalı dönüş, sosyal medyada geniş yankı buldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Palazoğlu’na 139 bin 165 lira ceza uyguladı. Olayın ardından Habertürk TV’de açıklama yapan Ahmet Mahmut Ünlü, kızının eyleminin yanlış olduğunu, aracın kendisiyle bir bağlantısı olmadığını ve damadına ait olduğunu ifade etti.

AHMET MAHMUT ÜNLÜ’DEN AÇIKLAMALAR

Ahmet Mahmut Ünlü, kızının izinsiz çakar kullanma ve aldığı ceza ile ilgili olarak “Başına ben eklenmesem haber değeri yok. Yapılan bir yanlış. İzinsiz geçmek, U dönüşü filan yanlış. Cezayı filan ödemişler. Devletin cezasına saygımız sonsuz.” şeklinde konuştu. Aracın damadının üzerine kayıtlı olduğunu kaydeden Ünlü, “9 senelik evli. Eşi zaten ticaret adamı, tekneler yapıyor. Çakar alması benimle alakalı değil. Eşinin aracıymış zaten.” dedi.

TEHDİT MESAJLARI VE YANLIŞ YARGILAR

Video sosyal medyada yayımlandıktan sonra tehdit mesajları aldığını belirten Ünlü, “Yapıcı tenkitler olur, ‘bu ne lüks, biraz mütevazi yaşayın kardeşim’ denilebilir. Ceza verilir, başka ceza müeyyideleri varsa ifadeleri alınır. Ama herkes gibi olmalı. Başına Cübbeli konulduktan sonra bu kadar sövme ve hakaret hak edilmiyor.” diyerek konuyu noktaladı.

OLAYIN DETAYLARI

“Dünyaca ünlü Cübbeli Ahmet” olarak adlandırılan Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı Yüsra Palazoğlu’nun Beşiktaş’ta çakarlı lüks ciple hatalı dönüş yapması sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Görüntüyü ihbar kabul eden polis ekipleri, sürücüye ‘Araçlarda ışıklı ve sesli uyarı işaretlerin takılacağı yerlerin dışında bulundurulması ve kullanılması’ ile ‘Trafik işaret ve levhalarına uymamak’ suçlarından toplam 139 bin 165 lira idari para cezası uyguladı.