Cübbeli Ahmet’ten Kızının Olayına İlk Yorum

KIZININ YAPTIKLARI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı Yüsra Palazoğlu’nun çakarlı lüks ciple gerçekleştirdiği hatalı dönüş, sosyal medya üzerinde geniş yankı buldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Palazoğlu’na toplam 139 bin 165 lira para cezası uyguladı. Yaşanan olayın ardından Habertürk TV’de açıklama yapan Ahmet Mahmut Ünlü, kızının eyleminin yanlış olduğunu, ilgili aracın kendisiyle bağlantısının olmadığını ve damadına ait olduğunu ifade etti.

Ahmet Mahmut Ünlü, kızının izinsiz çakar kullanması ve ceza alması ile ilgili ilk defa bilgi verirken, “Başına ben eklenmesem haber değeri yok. Yapılan bir yanlış. İzinsiz geçmek, U dönüşü filan yanlış. Cezayı filan ödemişler. Devletin cezasına saygımız sonsuz.” dedi. Aracın damadına ait olduğunu belirten Ünlü, “9 senelik evli. Eşi zaten ticaret adamı, tekneler yapıyor. Çakar alması benimle alakalı değil. Eşinin aracıymış zaten.” ifadelerini kullandı. Aracın fiyatları hakkında bilgi verirken, “38 milyonlardan filan başladı araç, yok mu artıran’a girildi. Elektrikliymiş, ben çok anlamam. 12 milyonmuş.” diyerek ekledi.

TEHDİT MESAJLARI VE YORUMLAR

Video paylaşımının ardından tehdit mesajları aldığını söyleyen Ünlü, “Yapıcı tenkitler olur, ‘bu ne lüks, biraz mütevazi yaşayın kardeşim’ denebilir. Ceza verilir, başka ceza müeyyideleri varsa ifadeleri alınır. Ama herkes gibi olmalı. Başına Cübbeli konulduktan sonra bu kadar sövme ve hakaret hak edilmiyor.” diyerek düşüncelerini tamamladı.

OLAY NEYDI?

“Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı Yüsra Palazoğlu’nun Beşiktaş’ta kullandığı çakarlı lüks ciple yaptığı hatalı dönüş, sosyal medyada yoğun tepki çekmişti. Görüntüyü ihbar kabul eden polis ekipleri, sürücüye, ‘Araçlarda ışıklı ve sesli uyarı işaretlerin takılacağı yerlerin dışında bulundurulması ve kullanılması’ ile ‘Trafik işaret ve levhalarına uymamak’ suçlarından toplam 139 bin 165 lira idari para cezası uyguladı.