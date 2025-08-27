Spor

Cuesta, Galatasaray’dan ayrılıyor!

GALATASARAY’DA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Galatasaray’da gönderilecek oyuncular konusunda gelişmeler devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip, Kolombiyalı defans oyuncusu Cuesta ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Rus kulübü Spartak Moskova’ya transferi son gün iptal olan oyuncunun, Brezilya’ya gideceği öğrenildi.

CUESTANIN HARCAMASI VURGULANIYOR

Alman basınından Footboom’da yer alan bilgilere göre, Kolombiyalı savunmacı Vasco da Gama’nın en büyük önceliği olmaya devam ediyor. Brezilya temsilcisinin stoper oyuncusu için 6-7 milyon civarında bir bonservis teklifi yaptığı iddia ediliyor.

