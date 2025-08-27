Gündem

Cuesta, Galatasaray’dan ayrılıyor

cuesta-galatasaray-dan-ayriliyor

GALATASARAY’DA OYUNCU GÖNDERİMİ HAREKETLİLİĞİ

Galatasaray, kadrosundaki oyuncularla ilgili olarak değişiklikler yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekip, Kolombiyalı defans oyuncusu Cuesta ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Spartak Moskova ile son gün transferi iptal olan oyuncunun yeni adresinin Brezilya olacağı ifade ediliyor.

KOLOMBİYALI SAVUNMACI İÇİN TEKLİF GELDİ

Alman basınında yer alan bilgilere göre, Kolombiyalı futbolcu, Vasco da Gama’nın en önemli hedefi olmaya devam ediyor. Brezilya temsilcisinin stoper için yaklaşık 6-7 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle teklif yaptığı iddia ediliyor. Bu durum, Galatasaray’ın oyuncu gönderiminde önemli bir adım atmasını sağlayabilir.

ÖNEMLİ

Gündem

Yasin Tunahan N., Çocuklara Taciz Etti

Ankara'da Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden ve kızıyla ilgili cinsel taciz suçunu kabul eden Yasin Tunahan N. tutuklandı.
Gündem

Yasin Tunahan N., Tacizden Tutuklandı

Ankara'da, Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaretlerde bulunan ve kızına cinsel tacizde bulunduğunu kabul eden kişi tutuklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.