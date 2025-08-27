Cuesta, Galatasaray’dan ayrılıyor

GALATASARAY’DA OYUNCU GÖNDERİMİ HAREKETLİLİĞİ

Galatasaray, kadrosundaki oyuncularla ilgili olarak değişiklikler yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekip, Kolombiyalı defans oyuncusu Cuesta ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Spartak Moskova ile son gün transferi iptal olan oyuncunun yeni adresinin Brezilya olacağı ifade ediliyor.

KOLOMBİYALI SAVUNMACI İÇİN TEKLİF GELDİ

Alman basınında yer alan bilgilere göre, Kolombiyalı futbolcu, Vasco da Gama’nın en önemli hedefi olmaya devam ediyor. Brezilya temsilcisinin stoper için yaklaşık 6-7 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle teklif yaptığı iddia ediliyor. Bu durum, Galatasaray’ın oyuncu gönderiminde önemli bir adım atmasını sağlayabilir.