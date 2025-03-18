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Cuesta İçin Galatasaray’da Yeni Karar!

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CUESTA İLE YOLLARIN AYRILMASI BEKLENİYOR

Galatasaray, devre arasında 8 milyon euro ile kadrosuna dahil ettiği Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta ile sezonun sonunda yollarını ayırmayı bekliyor. Kulüp yönetiminin Cuesta için en az 5 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlediği öğrenilmiş durumda. Bu durumda Galatasaray, Güney Amerika’dan talipleri olan Cuesta için yarım sezon içinde yaklaşık 3 milyon euro zarar etmeyi göze alıyor.

ALPER ÖCAL’DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Bu gelişmelerin ardından, beIN SPORTS yorumcusu Alper Öcal’ın çarpıcı ifadeler kullandığı belirtiliyor. Öcal, Cuesta transferi hakkında, “Galatasaray kendi ayağına sıktı. Bu transferin olmayacağı çok belliydi.” şeklinde yorum yaptı. Performansıyla beklentileri karşılayamayan ve eleştirileri üzerine çeken 26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde Antalyaspor maçının kadrosunda yer almadı.

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