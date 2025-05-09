Çuhadar Sitesi Davasında 130 Kişi Karar

DEPREM SONRASI SORUŞTURMA VE DAVANIN GELİŞİMİ

Kahramanmaraş’taki Karamanlı Mahallesi’nde bulunan 4 bloklu Çuhadar Sitesi, 6 Şubat 2023’te yaşanan depremde yıkıldı. Bu olay sonucunda 130 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından, Kahramanmaraş 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın karar duruşması gerçekleştirildi. Duruşmaya, başka bir dosyadan tutuklu bulunan statik proje müellifi Sıtkı Okumuş, tutuksuz Çuhadar Sitesi Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Karakale ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada yer almayan siteyi yaptıran kooperatifin yönetim kurulu başkanı Enes Köksalmış hakkında ise yakalama kararı mevcut.

SANIKLARIN SAVUNMALARI

Sıtkı Okumuş, hiçbir kusuru bulunmadığını savunarak “Çuhadar Sitesi’nin yıkılmasının birinci nedeni zemindir. Bir diğer neden ise benim bilgim dışında yapılan istinat duvarıdır. Ayrıca yıllarca orada oturmama rağmen kaçak kat olduğunu sonradan öğrendim. Beraatimi talep ediyorum.” ifadesini kullandı. Diğer sanık Fatih Karakale ise kooperatife üye olduğunu, inşaat yapılmadan ayrıldığını, yönetim kurulu üyesi olarak adının geçmesinden haberinin olmadığını belirterek beraatini istedi.

SAVCININ MÜTALAASI VE MAHKEME KARARI

Cumhuriyet savcısı, sanıkların suçlarının bilirkişi raporlarıyla doğrulandığını belirterek, cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti, firari sanık Enes Köksalmış’ın dosyasını ayırdı ve Sıtkı Okumuş’u “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 15 yıl 6 ay 24 gün hapis cezasına çarptırdı. Sıtkı Okumuş, daha önce Melike Hanım Apartmanı’nın yıkılmasıyla ilgili davada 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası almıştı. Ayrıca, tutuksuz sanık Fatih Karakale’nin beraatine karar verildi.

MÜŞTEKİ AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Dava sonucunda müşteki avukatlarından Hanifi Emre Bozok, “Dosyadaki sanıklardan statik proje müellifine 15 yıl 6 ay 24 gün ceza verildi ve hükümle birlikte tutuklandı. Gerekçeli karardan sonra dosyayı istinafa taşıyıp taşımamaya karar vereceğiz.” şeklinde açıklama yaptı.