Çuhadar Sitesi Davasında Karar Açıklandı

Kahramanmaraş’taki Deprem Davası Sonuçlandı

MAHKEME DURUŞMASI YAPILDI

Kahramanmaraş’ta, Karamanlı Mahallesi’nde bulunan 4 bloklu Çuhadar Sitesi, 6 Şubat 2023’te gerçekleşen ilk depremde yıkılarak 130 kişinin hayatını kaybetmesine ve 18 kişinin yaralanmasına neden oldu. Soruşturma sonrasında açılan davanın karar duruşması Kahramanmaraş 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün gerçekleştirildi. Duruşmaya, başka bir dosyadan tutuklu olan statik proje müellifi Sıtkı Okumuş (57), Çuhadar Sitesi Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi olan tutuksuz Fatih Karakale (67) katıldı. Duruşmada yer almayan kooperatifin yönetim kurulu başkanı Enes Köksalmış (58) hakkında yakalama kararı mevcut.

SANIKTAN AÇIKLAMALAR

Sıtkı Okumuş, duruşmada hiçbir kusuru olmadığına dair iddialarda bulundu. “Çuhadar Sitesi’nin yıkılmasının birinci nedeni zemindir. Bir diğer nedense benim bilgim dışında yapılan istinat duvarıdır. Ayrıca yıllarca orada oturmama rağmen kaçak kat olduğunu da sonradan öğrendim. Beraatimi talep ediyorum.” şeklinde konuştu. Fatih Karakale ise kooperatife, topraktan ev almak amacıyla üye olduğunu, inşaat başlamadan ayrıldığını, ancak yönetim kurulu üyesi olarak kaydedildiğinden haberdar olmadığını belirterek beraatini istedi.

İDDİA VE CEZALANDIRMA

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanıkların suçlarının bilirkişi raporlarıyla sabit olduğunu belirtti ve cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti, firari sanık Enes Köksalmış’ın dosyasını ayırarak Sıtkı Okumuş’a “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 15 yıl 6 ay 24 gün hapis cezası verdi. Ayrıca, Sıtkı Okumuş’un daha önce Melike Hanım Apartmanı’nın yıkılmasıyla ilgili davada 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. Heyet, tutuksuz sanık Fatih Karakale’nin ise beraatine hükmetti.

MÜŞTEKİ AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Dava sonunda müşteki avukatlarından Hanifi Emre Bozok, “Dosyadaki sanıklardan statik proje müellifine 15 yıl 6 ay 24 gün ceza verildi ve hükümle birlikte tutuklandı. Gerekçeli karardan sonra dosyayı istinafa taşıyıp taşımamaya karar vereceğiz.” dedi.