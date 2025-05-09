Çuhadar Sitesi Davasında Karar Alındı

Kahramanmaraş’ta Deprem Davası Sonuçlandı

Kahramanmaraş’ta yer alan Karamanlı Mahallesi’ndeki 4 bloklu Çuhadar Sitesi, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremde yıkıldı ve bu faciada 130 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Sonrasında açılan dava ile ilgili karar duruşması bugün Kahramanmaraş 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti. Duruşmaya; başka bir dosyadan tutuklu olan statik proje müellifi Sıtkı Okumuş (57) ve Çuhadar Sitesi Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi olarak tutuksuz yargılanan Fatih Karakale (67) katıldı. Duruşmada yer almayan ve siteyi yaptıran kooperatifin yönetim kurulu başkanı Enes Köksalmış (58) hakkında ise yakalama kararı bulunuyor.

Sıtkı Okumuş’un İddiaları

Sıtkı Okumuş, duruşmada yer alan ifadesinde, “Çuhadar Sitesi’nin yıkılmasının birinci nedeni zemindir. Bir diğer nedense benim bilgim dışında yapılan istinat duvarıdır. Ayrıca yıllarca orada oturmama rağmen kaçak kat olduğunu da sonradan öğrendim. Beraatimi talep ediyorum.” diyerek hiçbir kusuru olmadığını savundu. Fatih Karakale ise savunmasında kooperatife üye olduğunu, ancak inşaat yapılmadan ayrıldığını ve kendisinin yönetim kurulu üyesi olarak yazıldığından haberdar olmadığını belirterek beraatini istedi.

Savcının Mütalaası ve Mahkeme Kararı

Cumhuriyet savcısı, sanıkların suçlarının bilirkişi raporları ile sabit olduğunu vurgulayarak cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti, firari sanık Enes Köksalmış’ın dosyasını ayırdı ve Sıtkı Okumuş’a “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 15 yıl 6 ay 24 gün hapis cezası verdi. Sıtkı Okumuş’un daha önce Melike Hanım Apartmanı’nın yıkılmasıyla ilgili olarak 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası aldığı belirtildi. Ayrıca tutuksuz sanık Fatih Karakale’nin beraatine karar verildi.

Müşteki Avukatlarının Açıklamaları

Dava sonunda kararı değerlendiren müşteki avukatlarından Hanifi Emre Bozok, “Dosyadaki sanıklardan statik proje müellifine 15 yıl 6 ay 24 gün ceza verildi ve hükümle birlikte tutuklandı. Gerekçeli karardan sonra dosyayı istinafa taşıyıp taşımamaya karar vereceğiz.” şeklinde konuştu.