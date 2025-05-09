Çuhadar Sitesi Davasında Karar Verildi

DEPREM SONRASI DAVADA KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Kahramanmaraş’ta Karamanlı Mahallesi’ndeki dört bloklu Çuhadar Sitesi, 6 Şubat 2023’teki depremde yıkıldı. Bu olay sonucu 130 insan hayatını kaybetti ve 18 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sona erdi ve Kahramanmaraş 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün karar duruşması görüldü. Duruşmaya, başka bir dosyadan tutuklu olan statik proje müellifi Sıtkı Okumuş (57), tutuksuz olarak yargılanan Çuhadar Sitesi Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Karakale (67) ve taraf avukatları katıldı. Dava sırasında yer almayan kooperatifin yönetim kurulu başkanı Enes Köksalmış (58) hakkında yakalama kararı olduğu belirtildi.

SAVUNMALAR VE İDDİALAR

Sıtkı Okumuş, duruşmada hiçbir kusuru olmadığını savunarak “Çuhadar Sitesi’nin yıkılmasının birinci nedeni zemindir. Bir diğer neden ise benim bilgim dışında yapılan istinat duvarıdır. Yıllarca orada oturmama rağmen kaçak kat olduğunu sonradan öğrendim. Beraatimi talep ediyorum.” ifadelerini kullandı. Fatih Karakale ise savunmasında, topraktan ev almak için kooperatife üye olduğunu, inşaat gerçekleşmeden ayrıldığını ve yönetim kurulunda yer almasına rağmen durumdan haberdar olmadığını öne sürerek beraatini istedi.

SAVCI HUKUKİ DEĞERLENDİRME YAPTI

Cumhuriyet savcısı, sanıkların suçlarının bilirkişi raporları ile sabit olduğu vurgusuyla cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti, firari sanık Enes Köksalmış’ın dosyasını ayırarak Sıtkı Okumuş’a “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 15 yıl 6 ay 24 gün hapis cezası verdi. Sıtkı Okumuş, Melike Hanım Apartmanı’nın yıkılmasıyla ilgili davada da 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Fatih Karakale ise beraat etti.

MÜŞTEKİ AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

Dava sonucunu değerlendiren müşteki avukatlarından Hanifi Emre Bozok, “Dosyadaki sanıklardan statik proje müellifine 15 yıl 6 ay 24 gün ceza verildi ve hükümle birlikte tutuklandı. Gerekçeli karardan sonra dosyayı istinafa taşıyıp taşımamaya karar vereceğiz.” dedi.