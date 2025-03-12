Çukurova’da Don Olayı Tarımı Vurdu

BOYUTLARI BÜYÜK DON FELAKETİ

Narenciye başta olmak üzere Türkiye’nin en önemli meyve ve sebze üretim merkezi olan Adana’nın Çukurova bölgesi, son yılların en büyük felaketiyle karşı karşıya. 22 Şubat’tan itibaren 4 gün boyunca her gece eksi 8 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları, tarımda yüzde 50 ile 80 arasında kayba sebep oldu.

ÜRETİM NEREDEYSE BAŞLAMADAN BİTMİŞ OLDU

Don felaketiyle ilgili düzenlenen basın toplantısında Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Ahencan Tayakısı, “Ekili ve dikili alanlarda oluşan zirai don felaketiyle, domatesten patatese, maruldan karpuza, narenciyeden nektarine ve sert çekirdeklilere kadar tüm ürünlerde çok ciddi kayıplar oluştu. Bölgelerimize göre değişmekle birlikte eksi 6 ile 8 dereceye kadar düşen hava sıcaklığından, maalesef yetiştirilen ürünler yerle bir oldu ve tüm üreticilerimizin ürettikleri ürünler çeşitlere göre; yüzde 50 ile yüzde 80 arasında, erkenci sert çekirdeklilerde ise yüzde 100’e yakın zarar gördü; aslında tarımsal üretim neredeyse başlamadan bitmiş oldu.” sözleriyle yaşanan kötü durumu dile getirdi.

FİYATLAR YÜKSELECEK

Tayakısı, yaşanan yüzde 50 ila 80 arasındaki ürün kaybının sebze ve meyve fiyatlarına doğrudan etkisi olacağını belirtti ve “Doğu Akdeniz bölgesindeki bu felaket, yalnızca tarıma ve çiftçiye değil, aynı zamanda ülke ekonomisine de büyük zararlar oldu. Bu durum, üreticilerimizi, tüketicilerimizi, ihracatçılarımızı ve dolaylı olarak çiftçilerin ilaç gübre ihtiyaçlarını karşılayan zirai ilaç ve gübre bayilerini de mağdur edecektir. Don felaketinden dolayı tarla ve bahçelerinde ürün kalmadı; bu durumda rekoltede ciddi kayıplar yaşanacaktır, ülkemizin gıda egemenliğini riske sokacaktır. Nihai tüketici konumundaki halkımız ise hem don felaketi hem de geçtiğimiz günlerde mazota gelen zamlarla güvenilir gıdaya yüksek fiyatlarla sahip olma durumu ile karşılaşacaktır.” açıklamasında bulundu.