Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 Gökbey Helikopteri Sağlık Filosuna Katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı’nı memleketi Rize’de geçiriyor. Baba ocağında bayramlaşma programına katılan Erdoğan, öğle saatlerinde bir dizi etkinlikte bulundu. Daha sonra, Rize Güneysu’da Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi’nin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı, bu sırada önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yerli ve milli helikopter Gökbey’in sağlık hizmetlerine katılacağını duyurdu.

GÖKBEY’İ SAĞLIK FİLOMUZA DAHİL EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yerli ve milli helikopterimiz Gökbey inşallah ambulans helikopter olarak kullanılacak. Bu sene 3 adet yerli Gökbey’i sağlık filomuza dahil edeceğiz. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu. Sağlık alanında kaydedilen ilerlemeyi vurgulayan Erdoğan, “Gururla söylüyorum ki, birçok alanda nasıl çağ atladıysak sağlıkta da büyük bir başarı hikayesi yazdık. Eski Türkiye artık sağlık alanında mazide kaldı. Hastane denince kapıdan sağlam girenin hasta çıktığı günler artık akla gelmiyor. Hastane deyince otel konforunda odalarıyla, nitelikli kadrosuyla sağlık külliyeleri akla geliyor” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANI DA AÇIKLAMIŞTI

Yerli ve milli yatırımların önemini bir önceki dönemde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da vurgulamıştı. Memişoğlu, “2026 yılı sonu itibarıyla yerli ve milli Gökbey helikopter ambulanslarımız filomuzda görev almaya başlayacaktır. Gökbey, sadece bir helikopter değildir, mühendislerimizin, bilim insanlarımızın ve Türk savunma sanayiimizin kabiliyetlerinin gökyüzüne taşınmış halidir. Bu helikopterler, uçuş performansı, donanımı, yazılımı ve güvenilirliğiyle acil sağlık hizmetlerimize yeni bir soluk getirecek, zor coğrafyalara hızlı erişim kapasitemizi daha da güçlendirecektir” demişti.

GÖKBEY’İN ÖZELLİKLERİ

Gökbey Genel Maksat Helikopteri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen tamamen yerli ve milli bir hava platformu olarak dikkat çekiyor. Hem sivil hem de askeri görevlerde kullanılmak üzere tasarlanan Gökbey; personel ve yük taşıma, arama-kurtarma ile ambulans helikopteri görevlerini başarıyla yerine getirebiliyor. Gökbey, zorlu iklim ve coğrafi koşullarda yüksek performans sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Türkiye’nin savunma ve havacılık alanındaki dışa bağımlılığını azaltmayı hedefleyen projede seri üretim süreci devam ediyor.

Mürettebat: 2

Yolcu kapasitesi: 12 kişi

Uzunluk: 15,87 metre

Ana rotor çapı: 13,20 metre

Azami kalkış ağırlığı: 6.050 kilogram

Motorlar: 2 × TEI TS1400 Turboşaft, 1.400 mil beygir gücü

Standart yakıt tankı: 1.020 kilogram

Harici yakıt tankı: 280 kilogram

Bagaj hacmi: 1,1 metreküp

Azami hız: 165 knot

Seyir hızı: 150 knot

Menzil: 400 deniz mili

Yedek yakıt tankı ile 512 deniz mili

Havada kalış: 3,8+ saat

Yedek yakıt tankı ile 5+ saat

Servis tavanı: 20.000 fit