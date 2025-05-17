Cumhurbaşkanı Erdoğan: 30 Milyar Dolar Doğalgaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğalgaz keşfedildiğini müjdeledi.

DOĞALGAZ KEŞFİ VE EKONOMİK DEĞERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “keşfini yaptığımız doğalgazın ekonomik değeri 30 milyar dolardır” diyerek konuya açıklık getirdi. “Aziz milletim, sevgili İstanbullular, bugüne kadar Akdeniz’de 11, Karadeniz’de 38 sondaj yaptık. 7. nesil sondaj gemimiz Abdülhamid Han ile Göktepe-3 kuyusunda 27 Mart’ta başlayan çalışmalarımız dün itibariyle tamamlandı.” dedi. 2 bin 154 metre su derinliğinde gerçekleştirilen 49 günlük sondaj çalışmaları sonucunda 3 bin 500 metre derinlikte yeni doğalgaz keşfi yapıldığını belirtti. “Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız” ifadesini kullandı.

SAĞLIK YATIRIMLARI VE HASTANE AÇILIŞI

Erdoğan’ın konuşmasıyla ilgili önemli noktalar da mevcut. İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin, ülkeye hayırlı olmasını dileyerek açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti. “Hastanemizde 160 hekim, 324 hemşire görev yapıyor” diyerek, sağlık ordusuna teşekkür etti. Ayrıca, hastanenin toplam alanını 102 bin metrekare ve 705 yatak kapasitesine sahip olduğunu da vurguladı.

SAĞLIKTAKİ GELİŞMELER VE YENİ HİZMETLER

2002 yılında verdikleri sözlerin arkasında durduklarını ifade eden Erdoğan, “Gerek sosyal güvenlik sistemi gerek altyapı konusunda sağlık sistemimiz dökülüyordu” dedi. Türkiye’nin şimdi yurt dışından birçok kişi tarafından tercih edilen bir sağlık hizmeti sunan ülke haline geldiğini vurguladı. İstanbullular için yatak kapasitesinin 19 binden 30 bine, toplamda ise 45 bine ulaştığını söyledi.

ENERJİDEKİ HEDEFLER VE YOLCULUK

Cumhurbaşkanı, enerji alanında bağımsız bir Türkiye hedefiyle yola devam edeceklerini belirtti. “2026 yılında ikinci fazda üretimi 2 katına, 2028 yılında üçüncü fazda 4 katına çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. Her yatırımın Türkiye Yüzyılı’na bir adım daha yaklaşmak için önemli olduğunu ifade etti.

SONSÖZ VE TEŞEKKÜRLER

Açılışını yaptıkları bu sağlık eserinin kazandırılmasında emeği geçen herkesin tebrik edilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, “Sağlık çalışanlarımıza gösterdikleri bu çaba ve yaptıkları fedakarlık için tekrar şükranlarımı sunuyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Başta sağlık hizmeti alacak tüm bireylere şifa temennileriyle bitirdiği konuşmasında, “Hastanemizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum” dedi.