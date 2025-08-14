Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 1 Milyon TL Dava

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ÖZGÜR ÖZEL’E DAVA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisi hakkında kullandığı ifadeler ve yaptığı ithamlar nedeniyle avukatı aracılığıyla 1 milyon TL’lik manevi tazminat davası açtı. Bununla birlikte, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

AVUKATIN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 13 Ağustos 2025 tarihinde Bayrampaşa’da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada ve aynı gün Marmara Cezaevi çıkışında yaptığı basın açıklamasında; Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde toplam 1 milyon TL’lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur” şeklinde ifadelerde bulundu.