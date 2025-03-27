Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Hakaret: Şüpheli Gözaltında

İBB YOLSUZLUK SORUŞTURMASI SONRASIYA EYLEMLER BÜYÜYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturmasının etkileri sürüyor. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yaptığı peş peşe sokak çağrılarıyla birlikte, sokaklar hareketlenmiş durumda. Eylemciler, özellikle Saraçhane’de toplanarak emniyet güçlerini hedef aldı.

CUMHURBAŞKANINA VE ANNESİNE AİT İFADELER TARTIŞMA YARATIYOR

Son eylemde ise göstericilerin hedefinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vefat eden annesi Tenzile Erdoğan yer aldı. Göstericiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın annesine yönelik ağır hakaretlerde bulundu. Bu duruma karşı emniyet ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti. Yapılan ilk operasyonlar sonucunda 55 kişi gözaltına alındı. Daha sonra, bir şüpheli daha belirlendi.

SON GÖZALTILAR VE GÜNCEL DURUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve annesine yönelik hakaret içeren sloganlar attığı tespit edilen H.K. ise gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sonrasında yarın adliyeye sevk edileceği bilgisi alındı.