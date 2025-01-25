Cumhurbaşkanı Erdoğan: Acıyı Yaşatanlar Yargılanacak

AK PARTİ İL KONGRELERİ DEVAM EDİYOR

AK Parti’de il kongreleri devam ediyor. Bugün Van, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Siirt, Tekirdağ ve Uşak’ta kongreler yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir İl Kongresi’nde bir konuşma gerçekleştiriyor.

ESKİŞEHİR İL KONGRESİ’NDEN MESAJLAR

Erdoğan’ın konuşmasının önemli satır başları şöyle: “Gazze’de biraz buruk da olsa yüzlerin gülmesinden biz de memnuniyet duyuyoruz. 15 ay boyunca kardeşlerimizi nasıl bırakmadıysak ramazanda da bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bugün Suriye halkı da Gazzeli kardeşlerimiz de Türkiye için dua ediyorsa bunun sebebi insan ve vicdan merkezli dış politikamızdır.” Erdoğan, 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciası hakkında da, “78 canımızı maalesef hem de çok üzüntü verici şekilde kaybettik. Yakınlarını kaybedenlerin acısını ise sadece tahmin edebiliyoruz.” şeklinde konuştu.

YARGI SÜRECİ VE POLİTİK HASSASİYET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan trajediye siyasi polemiklerle yaklaşmanın doğru olmadığını vurguladı ve “Oturdukları koltuğun kendilerine yükledikleri mesuliyetin hakkını veremeyenler bizim muhatabımız değildir.” diyerek, yargının olayla ilgili titiz çalışmalara devam edeceğini belirtti.

2028 SEÇİMLERİNE HAZIRLIK VE AZİM

Erdoğan, 2028 seçimlerine dair mesajlar vererek, “2028 seçimlerinde AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın hedefinin yüzde 50 oy oranının üzerine çıkmak.” olduğunu dile getirdi. Ayrıca, 2029’daki yerel seçimlerde de büyükşehir, iller ve ilçeler için hazırlıkların yapılacağını ifade etti. “Bin yıllık mirasın, yüz yıllık ufkun rehberliğinde süreçleri yönetiyoruz.” diye ekledi.

TÜRKİYE İÇİN GÜVENLİK VE BİRLİK MESAJI

Cumhurbaşkanı, “Terörsüz Türkiye hedefimizi mutlaka gerçekleştireceğiz.” ifadeleriyle ülkenin güvenliği için kararlı adımlar atacaklarını belirtti. “85 milyonun arasına çekilen terör bariyeri yıkılınca, birbirimize daha sıkı sarılacağız.” diyerek toplumsal birlikteliğe vurgu yaptı.

GELECEĞE YÖNELİK HEDEFLER

Erdoğan, ekibiyle birlikte uzun vadeli hedefler peşinde koşacaklarını ve “Hedefimiz partimizin oy oranını yüzde 50’nin altına düşürmemek.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Türkiye’nin geleceği için her zaman demokrasiye bağlı kalacaklarını ve sivil toplum ile işbirliği yapacaklarını söyledi.

KAN KAYBI VE OPERASYONLAR

Erdoğan, terör örgütünün yaşadığı kayba dikkat çekerek, bu durumu yeni bir fırsat olarak gördüğünü ifade etti. “Şimdiye kadar hep milletimizin çizdiği rotada siyaset yaptık. 85 milyonu kardeşçe yaşatmanın mücadelesini vereceğiz.” şeklinde konuştu.