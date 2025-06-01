Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akıllı İlaç Üretecek

YERLİ AKILLI İLAÇ ÜRETİMİNE HAZIRLIK

Türkiye, sağlık alanında önemli bir adım atmanın eşiğinde. Kanser tedavisinde kullanılan ancak SGK tarafından karşılanmayan akıllı ilaçların yüksek fiyatları, birçok hastayı ve ailelerini zor durumda bırakıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sorunun üstesinden gelmek için harekete geçti.

MAĞDURİYETLERİN GİDERİLMESİ

Kanser hastaları, SGK’nın karşılamadığı akıllı ilaçlara sadece kendi imkanları ile ulaşabiliyor. İmmünoterapide kullanılan bu ilaçların fiyatları 100 bin liradan başlayarak 2 milyon lirayı geçebiliyor. Özellikle 12 kürlük tedavinin maliyeti 2,2 milyon liraya kadar yükselebiliyor. Hastalar, yüksek maliyetler nedeniyle sık sık hukuki yollara başvurmak zorunda kalıyor fakat mahkeme süreçlerinin uzunluğu mağduriyetleri artırıyor.

AKILLI İLAÇ ÜRETİMİNE VURGU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık alanındaki bu sorunlar karşısında duyarsız kalmadı. Türkiye’nin akıllı ilaç üretme kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, şu sözleri dile getirdi: “Anlaşılan o ki kendi akıllı ilacımızı kendimiz yapacağız. İHA, SİHA ve KAAN’ı yapabiliyorsak, akıllı ilaçlarımızı da kendimiz üretebiliriz. Bu konuda çok hızlı hareket edelim. Her türlü kaynak, AR-GE desteği vererek bu alanda çalışmalar başlatalım. Ayrıca şu anda yaşanan mağduriyetleri de giderecek adımlar atalım.”

BİRLİKTE ÇALIŞMA ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mahkeme süreçleri ve mevcut mağduriyetlerin çözülmesi için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a talimat verdi. Yerli akıllı kanser ilacı üretimi içinse ilgili tüm bakanların hızlı bir şekilde harekete geçmesini istedi.