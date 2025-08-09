Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

CUMHURBAŞKANLARI ARASINDA TELEFON GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında tarihi gelişmelerin ardından bir telefon görüşmesi yapıldı. Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin yanı sıra bazı bölgesel meseleler masaya yatırıldı.

MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

Erdoğan, görüşmede Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış yönünde kaydedilen ilerlemelerin oldukça memnun edici olduğunu aktardı. Bu durumun, bölgedeki kalıcı barış ve istikrar ortamına katkı sağlayacağını dile getirdi. Erdoğan, Türkiye’nin bu hedef doğrultusunda gerekli desteği sağlamaya devam edeceğini belirtti.

ALIYEV’DEN TEŞEKKÜR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, görüşmede Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki normalleşme sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kardeş Türkiye’nin oynadığı rolden dolayı teşekkürlerini ifade etti.

ÜÇLÜ ZİRVENİN DETAYLARI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı ile düzenlenecekleri üçlü görüşme kapsamında Beyaz Saray’a gelmişti. Trump ile yapılan ikili görüşmelerin ardından Aliyev ve Paşinyan, ortak basın toplantısında bir araya gelerek iki ülke arasındaki ‘barış için yol haritası’ olarak belirtilen ortak bir deklarasyona imza attı.