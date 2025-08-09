Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında bir telefon görüşmesi yapıldı. Bu görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri ve bölgesel konulara dair meseleler gündeme geldi.

İLERLEMELERDEN MEMNUNİYET DÜŞÜNDÜRÜLDÜ

Erdoğan, görüşme sırasında Azerbaycan ile Ermenistan arasında sağlanan barış yolundaki ilerlemelerin “memnuniyet verici” olduğunu dile getirdi. Ayrıca, tesis edilmesi planlanan kalıcı barış ve istikrar ortamının, tüm bölgenin huzur ve istikrarına katkı sağlayacağını ifade etti. Türkiye’nin bu hedefe ulaşılması adına gereken desteği vermeye devam edeceğini belirtti.

ALIYEV’DEN TEŞEKKÜR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki normalleşme sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oynadığı rol ve Türkiye’nin katkıları için teşekkürlerini sundu.

BÜYÜK ZİRVEDE NE OLDU?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacakları üçlü görüşme için Beyaz Saray’a geldi. Trump ile iki lider, ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısında basının karşısına çıktı. Üçlü zirvede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan, iki ülke arasında “barış için yol haritası” olarak adlandırılan bir ortak deklarasyonu imzaladı.