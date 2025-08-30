Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir’de mesaj verdi

AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI ANITKABİR’DE GERÇEKLEŞTİ

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yılı, Anıtkabir’de gerçekleştirilen bir törenle kutlandı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki devlet erkanı katıldı. Kutlamalar, devlet erkanının Aslanlı Yol üzerinde yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün mozolesine ay yıldız motifli bir çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

ERDOĞAN ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ’Nİ İMZALADI

Törenin sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Misak-ı Millî Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şu ifadeleri yazdı: “Aziz Atatürk, bugün milletçe Büyük Zafer’in 103’üncü yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Anadolu’yu ebedi ve ezeli vatanımız olarak tescillediğimiz Büyük Zafer’in kazanılmasına vesile olan zatıaliniz ile birlikte silah arkadaşlarınızı, kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz. Müstevi emeller taşıyanlar bundan bir asır önce olduğu gibi bugün de boş durmamakta, sinsi hesaplar peşinde koşmaktadır. Coğrafyamızı istikrarsızlığa sürükleme planları karşısında devletimiz kendi güvenliği ve vatandaşlarının huzuru için her türlü tedbiri almaktadır. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti emin ve ehil kadroların riyasetinde tam bir emniyet içindedir. Ruhun şad olsun.”