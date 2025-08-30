Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir’de mesaj verdi

cumhurbaskani-erdogan-anitkabir-de-mesaj-verdi

AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI ANITKABİR’DE GERÇEKLEŞTİ

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yılı, Anıtkabir’de gerçekleştirilen bir törenle kutlandı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki devlet erkanı katıldı. Kutlamalar, devlet erkanının Aslanlı Yol üzerinde yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün mozolesine ay yıldız motifli bir çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

ERDOĞAN ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ’Nİ İMZALADI

Törenin sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Misak-ı Millî Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şu ifadeleri yazdı: “Aziz Atatürk, bugün milletçe Büyük Zafer’in 103’üncü yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Anadolu’yu ebedi ve ezeli vatanımız olarak tescillediğimiz Büyük Zafer’in kazanılmasına vesile olan zatıaliniz ile birlikte silah arkadaşlarınızı, kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz. Müstevi emeller taşıyanlar bundan bir asır önce olduğu gibi bugün de boş durmamakta, sinsi hesaplar peşinde koşmaktadır. Coğrafyamızı istikrarsızlığa sürükleme planları karşısında devletimiz kendi güvenliği ve vatandaşlarının huzuru için her türlü tedbiri almaktadır. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti emin ve ehil kadroların riyasetinde tam bir emniyet içindedir. Ruhun şad olsun.”

ÖNEMLİ

Sürmanşet

Brezilya’ya Volkswagen’e 30 Milyon Dolar Cezası

Brezilya İş Mahkemesi, Volkswagen'in 1970-1980'lerde Amazon'daki çiftliğinde işçileri "köle" benzeri şartlarda çalıştırdığı için 30 milyon dolarlık manevi tazminat ödemesine hükmetti.
Dünya

Trump Golf Fotoğrafıyla Sağlık İddialarını Yanıtladı

ABD Başkanı Trump’ın 26 Ağustos'tan beri görünmemesi sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlara yol açtı. Beyaz Saray, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu ve golf kulübüne gidişi söylentileri sonlandırdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.