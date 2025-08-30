Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Defteri’ni imzaladı

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıldönümü, Anıtkabir’de yapılan resmi törende coşkuyla kutlandı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğindeki devlet erkanı katıldı. Kutlamalar, devlet erkanının Aslanlı Yol üzerinde yürüyüşü ile başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulu Önder Atatürk’ün mozolesine ay yıldız motifli bir çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNE YAZI

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı, Misak-ı Millî Kulesi’ne geçti. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Erdoğan, deftere şu sözleri yazdı: “Aziz Atatürk, bugün milletçe Büyük Zafer’in 103’üncü yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Anadolu’yu ebedi ve ezeli vatanımız olarak tescillediğimiz Büyük Zafer’in kazanılmasına vesile olan zatıaliniz ile birlikte silah arkadaşlarınızı, kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz. Müstevi emeller taşıyanlar bundan bir asır önce olduğu gibi bugün de boş durmamakta, sinsi hesaplar peşinde koşmaktadır. Coğrafyamızı istikrarsızlığa sürükleme planları karşısında devletimiz kendi güvenliği ve vatandaşlarının huzuru için her türlü tedbiri almaktadır. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti emin ve ehil kadroların riyasetinde tam bir emniyet içindedir. Ruhun şad olsun.”