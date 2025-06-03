Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arzum, Putin ve Zelensky’yi buluşturmak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul’da yapılan Rusya-Ukrayna görüşmesine ilişkin olarak, 2. buluşmanın daha yapıcı olduğunu ifade ederek, “Rusya ile Ukrayna arasında çok muhteşem bir buluşma oldu” dedi.

RUSYA-UKRAYNA GÖRÜŞMESİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile heyetini Ankara’da ağırladığını vurgulayan Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının adil bir barışla sona erdirilmesine yönelik politikalarını yine teyit ettiklerini belirtti. Dünkü toplantıda, esir değişimlerinin 1000’in üzerine çıktığını ve bunun yanında karşılıklı ölüm durumlarının da iade edildiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı ve medya desteğiyle bu bilgilerin dünya kamuoyuna da duyurulduğunu ekledi.

GELECEK İÇİN HAYALLER

Cumhurbaşkanı, “Benim en büyük arzum gerek Sayın Putin’i, gerekse Zelensky’yi İstanbul veya Ankara’da bir araya getirmek” dedi. Ayrıca, bu buluşmaya Sayın Trump’ın da katılmasını istediğini ileterek, İstanbul’u bu tür önemli görüşmelerin merkezi haline getirmeyi arzuladığını ifade etti.

Erdoğan, ayrıca Türkiye’nin meselelerini konuşabilme kabiliyeti ve hedefleri hakkında da bilgi verdi. Kabine toplantısının önemli içeriklerini aktaran Erdoğan, “Türkiye her türlü sorununu çözecek güce sahiptir” diyerek, ülkesinin terör sorununu çözme iradesinin bulunduğunu vurguladı.

HİZMETE DEVAM

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin karşılaştığı tüm zorlukların üstesinden gelme arzusunun devam ettiğini belirtti. Toplantılar, açılışlar ve projeler üzerinde durarak, “Türkiye’nin hiçbir sorunu çözümsüz değildir” dedi. Çözüm yollarının siyasette bulunduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin demokrasi çerçevesinde sorunları tartışacak yetkinliğe sahip olduğunu belirtti.

KÜRESEL ZORBALIKLA MÜCADELE

Dünya genelindeki cinsiyetsizleştirme politikalarına da dikkat çeken Erdoğan, bu konudaki mücadelelerinin devam edeceğini dile getirdi. Türkiye’nin aileye yönelik politikalarının önümüzdeki 10 yılında daha da artacağını açıkladı.

Erdoğan, Suriye’nin istikrar kazanmasının bölge ülkeleri için de faydalı olacağını ifade ederek, bu konuda atılacak adımların önemli olacağını vurguladı.

TARİHİ FIRSATLAR

Sonuç olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin önünde tarihi fırsatlar bulunduğuna dikkat çekti. 2025 yılına dair ekonomik beklentilerden de bahsederek, ihracat rakamlarının olumlu gösterdiğini belirtti. Kurban Bayramı için hazırlıklarını Racı ederek, emeklilere yönelik müjdeli haberleri de paylaştı.