Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Görüşecek

ANKARA’DA SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile önemli bir görüşme gerçekleştirecek. İki liderin bir araya geleceği bu buluşma, Bahçeli’nin Ankara’daki konutunda saat 17:00’de başlayacak.

GÖRÜŞMEDE ELE ALINACAK KONULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli’nin görüşmesinin ana gündem maddesi, Terörsüz Türkiye süreci olacak. Her iki lider de yaptıkları son açıklamalarda YPG’ye karşı dikkat çekici uyarılarda bulunmuştu. Bugünkü görüşmede, bölgedeki gelişmelerin yanı sıra İsrail’in Gazze’yi işgal planı konuları da ele alınacak. Gazze, iki liderin masasında öne çıkan önemli başlıklardan biri olarak dikkati çekiyor.

ANAYASA ÜZERİNDEKİ ÇALIŞMALAR DA GÜNDEMDE

Bir diğer önemli konu ise yeni anayasa çalışmaları olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli, yeni bir anayasaya duyulan ihtiyaç konusunda daha önce önemli açıklamalar yapmıştı. Ancak bu konuda henüz somut bir adım atılmamışken, ikilinin bu konuyu da görüşmesi bekleniyor.