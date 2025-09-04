Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Görüşecek

cumhurbaskani-erdogan-bahceli-ile-gorusecek

ANKARA’DA SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile önemli bir görüşme gerçekleştirecek. İki liderin bir araya geleceği bu buluşma, Bahçeli’nin Ankara’daki konutunda saat 17:00’de başlayacak.

GÖRÜŞMEDE ELE ALINACAK KONULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli’nin görüşmesinin ana gündem maddesi, Terörsüz Türkiye süreci olacak. Her iki lider de yaptıkları son açıklamalarda YPG’ye karşı dikkat çekici uyarılarda bulunmuştu. Bugünkü görüşmede, bölgedeki gelişmelerin yanı sıra İsrail’in Gazze’yi işgal planı konuları da ele alınacak. Gazze, iki liderin masasında öne çıkan önemli başlıklardan biri olarak dikkati çekiyor.

ANAYASA ÜZERİNDEKİ ÇALIŞMALAR DA GÜNDEMDE

Bir diğer önemli konu ise yeni anayasa çalışmaları olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli, yeni bir anayasaya duyulan ihtiyaç konusunda daha önce önemli açıklamalar yapmıştı. Ancak bu konuda henüz somut bir adım atılmamışken, ikilinin bu konuyu da görüşmesi bekleniyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Duruşma, Özgür Özel’e saldırıyla ertelendi

CHP lideri Özgür Özel'e Taksim'de saldırı düzenleyen Selçuk Tengioğlu, mahkemede yeniden hakim karşısına çıktı ve tutukluluğunun devamına karar verildi.
Gündem

CHP’nin İstanbul Kongresi İptal Edilebilir

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaliyle ilgili davada, İstanbul İl Kongresi'ne ait dava dosyalarını istedi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.