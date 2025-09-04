Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’yle Görüşmeye Başladı

ANKARA’DA SİYASAL GÖRÜŞMELER ARTIKÇA ARTMAKTA

Ankara’da siyasi gündem iyice yoğunlaşıyor. Siyasi figürler, gündemin öne çıkan başlıklarını ele almak için sık sık bir araya geliyor.

ERDOĞAN’DAN BAHÇELİ’YE ZİYARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret etti. Görüşmeye saat 17.10’da başlandı ve birçok kritik konu üzerinde görüşülmesi bekleniyor.

ÖNCEKİ GÖRÜŞMELER

İki lider, daha önce 25 Ağustos’ta Ahlat’ta bir araya gelmişti. Ayrıca Ankara’daki önceki toplantı 10 Temmuz’da Beştepe’de yapılmıştı.

GÜNDEMİN TEMEL BAŞLIKLARI

Görüşmenin ana başlıklarından birinin terörsüz Türkiye süreci olduğu düşünülüyor. Erdoğan ve Bahçeli, bu süreçle ilgili olarak provokasyonlara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Diğer bir önemli konu ise yeni anayasa çalışmaları. Hem Erdoğan hem de Bahçeli, yeni anayasaya olan ihtiyacı dile getirmişti. Ancak, yeni anayasa süreciyle ilgili herhangi bir somut ilerleme henüz kaydedilemediği için bu konunun da değerlendirilmesi bekleniyor.