Cumhurbaşkanı Erdoğan Camii Açılışında İbadet Mesajı Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’nın Çankaya ilçesi Hacı İbrahim Demir Camii’nin açılışında konuşma gerçekleştirdi.

5 BİN KİŞİ AYNI ANDA İBADET EDEBİLECEK

Erdoğan, açılışı yapılan caminin Selçuklu, Osmanlı ve modern mimari unsurlarını bir araya getirdiğini belirtti. “Bu camimizde tam 5 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek. 3 bin 100 metrekare iç alana sahip camimiz Kur’an kursuyla, kütüphanesiyle, vakıf binası, otoparkı ve taziye salonuyla 7’den 70’e herkesin rahatlıkla istifade edebileceği bir yapı arz ediyor.” şeklinde konuştu.

DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim medeniyet tasavvurumuzda şehirler, camileri merkeze alarak kurulur. Bu şekilde imar ve ihya edilir.” diyerek, camilerin ve külliyelerin şehirlerdeki önemli rolüne değindi. “Ticaretten eğitim, kültür ve sanata, şehrin, bireyin ve toplumun nabzının attığı alanlar daima camilerin ve külliyelerin etrafında şekillenmiştir. Tarihimizin bir döneminde mabetsiz ve minaresiz şehir olarak tahayyül edilen başkent Ankaramızın yeni camilerle, yeni ibadethanelerle, yeni irfan merkezleriyle süslenmesi bizim için çok ama çok kıymetlidir. Birileri bizi ruh köklerimizden koparmak istese de aslımıza, değerlerimize, milli ve manevi kimliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.” şeklinde sözlerine devam etti.