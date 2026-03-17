Cumhurbaşkanı Erdoğan Camii Açılışında Mesaj Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Hacı İbrahim Demir Camii’nin açılışında konuşma gerçekleştirdi.

5 BİN KİŞİ AYNI ANDA İBADET EDEBİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni açılışı yapılan caminin mimarisi hakkında bilgi vererek, caminin hem Selçuklu hem Osmanlı hem de modern mimari unsurlarını taşıdığını vurguladı. Erdoğan, “Bu camimizde tam 5 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek. 3 bin 100 metrekare iç alana sahip camimiz, Kur’an kursuyla, kütüphanesiyle, vakıf binası, otoparkı ve taziye salonuyla 7’den 70’e herkesin rahatlıkla istifade edebileceği bir yapı arz ediyor.” ifadelerini kullandı.

DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanı, medeniyet tasavvurlarının şehirlerin camiler etrafında şekillendiğini belirterek, “Ticaretten eğitim, kültür ve sanata, şehrin, bireyin ve toplumun nabzının attığı alanlar daima camilerin ve külliyelerin etrafında şekillenmiştir.” dedi. Erdoğan, ayrıca, başkent Ankara’nın tarihin bir döneminde mabetsiz bir şekilde düşünüldüğünü hatırlatarak, “Yeni camilerle, yeni ibadethanelerle, yeni irfan merkezleriyle süslenmesi bizim için çok ama çok kıymetlidir. Birileri bizi ruh köklerimizden koparmak istese de aslımıza, değerlerimize, milli ve manevi kimliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Gündem

Süper Lig’de Zirve Mücadelesi Kızışıyor

Süper Lig'de sekiz hafta kala şampiyonluk yarışı kızıştı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan fikstürleri merak konusu oldu. Kimin avantajlı olduğu tartışılıyor.
Gündem

Gürlek Özgür Özel’e Yanıt Verdi Yasal Süreçleri Başlatıyorum

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP lideri Özgür Özel'in malvarlığına ilişkin suçlamaların yargıya taşınacağını açıkladı.
Gündem

İstanbul’da Yeni Uygulama Bazlı Taksi İhaleleri Başlıyor

İstanbul'da taksi plakası satışları, 24 Mart tarihinde uygulama bazlı olarak yapılacak.
Gündem

İran Lideri Hamaney Barış Görüşmelerine Kapıyı Kapattı

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, barış tekliflerini reddederek sert bir tutum sergiledi. Bu durum, yönetimde daha uzlaşmaz bir yaklaşımın benimseneceğini gösteriyor.
Gündem

ABD ve İran Geriliminde Dünyanın Kutba Ayrılışı

ABD ile İran arasındaki gerilimde ülkeler ya Washington’a ya da Tahran’a destek veriyor. Bu durum, uluslararası güç dengelerini etkileyen yeni stratejik ortaklıkların doğmasına neden oluyor.

