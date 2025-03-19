Cumhurbaşkanı Erdoğan Çiftçilerle İftar Yaptı

ÇİFTÇİLERLE İFTAR PROGRAMI DÜZENLENDİ

Çiftçilerle bir iftar etkinliği yapıldı. Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Erdoğan, “Vatan topraklarının her karışını alın teriyle işleyen çiftçi kardeşlerimize selamlar gönderiyorum. Çiftçi kardeşlerimize en sancılı dönemlerde, demokrasimize verdikleri destek için de minnettarız” dedi. Ayrıca, “15 Temmuz’da milli iradeyi korumak için en ön safta yer almanızı unutamayız. 15 Temmuz gibi nice badirelerin üstesinden sizlerle birlikte geldik” ifadesini kullandı. Ayrıca, o gece darbecilere karşı meydanları dolduran kahramanlara bir kez daha teşekkür etti. Tarım ve hayvancılıkta ülkemizin kazanımlarını birlikte elde ettiklerini belirtti.

TARIMDA DÜNYADA DÖRDÜNCÜYÜZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tüm vatandaşlarımızın saadeti, refahı, kardeşliği için geceli gündüzlü koşturuyoruz” diyerek, engellerin üstesinden gelmek için verdikleri mücadeleye vurgu yaptı. Üretim yapan çiftçilere hak ettikleri değeri verme çabalarının sürdüğünü belirtti. Erdoğan, “Son 22 yılda reel rakamlarla 2 trilyon 70 milyar lira tarım desteği verdik. 2025 yılına kadar 24 milyar lira ödeme yaptık. Yıl sonunda bu miktar 135 milyar lirayı bulacak” dedi. Türkiye’nin tarım sektöründeki gelişmelerin olumlu sonuçlar doğurduğunu kaydetti.

KENDİMİZE YETER DURUMDAYIZ

Türkiye’de 236 çeşit tarım ürünü üretildiğini belirten Erdoğan, birçok alanda kendilerine yeter duruma geldiklerini vurguladı. Sebze ve meyve üretiminde dünyada dördüncü, bitkisel üretimde ise 11’inci sırada olduklarını ifade etti. Çiğ süt, sığır eti, tavuk eti ve yumurta üretiminde dünya ve Avrupa’da önde olduklarını kaydetti. Ayrıca bal üretiminde dünyada ikinci, Avrupa’da ise birinci konumda bulunduklarını aktardı.

SAHTE ÜRÜNLERE KARŞI DENETİM BAŞLATILDI

Cumhurbaşkanı, “Bizim amacımız vatandaşımızın sağlıklı ürüne ulaşmasıdır” diyerek, sahte ürünlere karşı Bakanlık tarafından denetim başlatıldığını belirtti. Erdoğan, “Artık sahte ürünler anlık olarak yayınlanıyor. Fahiş fiyatlarla mücadelemiz hız kesmeden sürüyor. Fırsatçılara karşı devlet olarak çok yoğun bir mücadele içindeyiz” dedi. Temel gıda ürünlerinde arz sorunu yaşanmadığını ve birçok işletmenin indirim kampanyaları ile enflasyonla mücadeleye destek verdiklerini ifade etti.

YENİ DESTEK VE İSTİHDAM MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı, tarım yapılan tüm alanların kayıt altına alındığını belirterek, çiftçi sayısını artıracaklarını kaydetti. “Bütçeden ve uluslararası kuruluşlardan 18 buçuk milyar liralık kırsal kalkınma desteği vereceğiz. 25 milyarlık yatırım ve 10 bin kişiye istihdam sağlamış olacağız” ifadesini kullandı. Ayrıca, uluslararası finans kuruluşlarından sağlanacak kaynakları kuraklık önleme sistemleri ile sektörün gelişiminde kullanmayı sürdüreceklerini aktardı. Son olarak, 5 yıl boyunca çiftçilere 1 milyar dolar hibe etmeyi planladıklarını duyurdu.