Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin’e Gitti

cumhurbaskani-erdogan-cin-e-gitti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin’in Tiencin şehrinde gerçekleştirilecek olan Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’ne katılmak için yola çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı’ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer tarafından uğurlandı.

İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Ziyaret süresince Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek olan genişletilmiş formatta zirve oturumuna katılarak konuşma yapacak. Ayrıca, ev sahibi lider Şi Cinping ile birlikte diğer dünya liderleriyle de ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

ÖNEMLİ

Gündem

Erdoğan, Mezunlara Sert Mesaj Verdi: “Bizi Bulur”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harp okullarında düzenlenen diploma töreninde Türk ordusuna yönelik eleştirilere tepki gösterdi ve simsarların siyasi çıkar elde etmeye çalıştığını belirtti.
Gündem

Muğla’da Uyuşturucu Bağımlısı Genç Yangın Çıkardı

Muğla'da bir genç, ailesiyle çıkan tartışmanın ardından uyuşturucu etkisi altında evini ateşe verdi. Olayın detayları araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.