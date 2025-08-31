Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin’e Gitti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin’in Tiencin şehrinde gerçekleştirilecek olan Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’ne katılmak için yola çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı’ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer tarafından uğurlandı.

İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Ziyaret süresince Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek olan genişletilmiş formatta zirve oturumuna katılarak konuşma yapacak. Ayrıca, ev sahibi lider Şi Cinping ile birlikte diğer dünya liderleriyle de ikili görüşmeler gerçekleştirecek.