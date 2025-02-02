Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Alev Alatlı’ya Anma Mesajı

ALEV ALATLI’NIN ANISINA İTHAF

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazar Alev Alatlı’nın vefatının birinci yılında onu andı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir anma mesajı yayımlayan Erdoğan, Alatlı’yı unutmadığını belirtti.

ÖNCÜ DÜŞÜNCE VE CESARET

Erdoğan, mesajında, “Türkiye merkezli düşüncenin öncülerinden olan, ülkemizin son asırda yetiştirdiği en üretken, en cesur, en hakikatperver kadın münevverlerimizden Alev Alatlı’yı vefatının yıl dönümünde rahmetle ve şükranla yâd ediyorum.” sözleriyle Alatlı’nın önemine vurgu yaptı.