CUmHurBaşKanı ERDoğan’dan anneler günü mesajı

ANNELER GÜNÜ MESAJI

Bugün Anneler Günü… Bu özel gün dolasıyla sosyal medya üzerinden duygularını paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizin ve dünyanın tüm annelerinin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum. Haklarını ne yaparsak yapalım asla ödeyemeyeceğimiz annelerimize Rabb’imden aileleriyle, evlatlarıyla, sevdikleriyle birlikte hayırlı, mutlu, bereketli ömürler niyaz ediyorum.”

UNUTULMAZ ANNELERİ ANIYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sevgili anneciğim başta olmak üzere darıdünyadan darıukbaya göç eden tüm annelerimizi rahmetle, şükranla, minnetle yâd ediyorum” dedi. Ayrıca, vatanın bekası için canını feda eden şehitlerin annelerinin Anneler Günü’nü de kutladı ve “her birinin ellerinden öpüyorum” diye belirtti. Gazi annelerine de saygıyla selam gönderen Erdoğan, onların da bu özel günü kutladı.

GAZZELİ ANNELERE YAD EDİYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin’de devam eden soykırıma dikkat çekerek, “tam 19 aydır geride gözü yaşlı, gönlü mahzun binlerce öksüz bırakarak şehadet mertebesine erişen tüm Gazzeli anneleri rahmetle anıyorum” dedi.

AİLESİNE TEŞEKKÜR EDİYOR

Cumhurbaşkanı, kıymetli eşi ve sevgili kızlarının Anneler Günü’nü de kutlayarak, “kendilerine sabırları, fedakârlıkları ve emekleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Son olarak, yeryüzünde barışın hüküm sürdüğü, Anneler Günü’nün güzelliklerle kutlanacağı günleri görmek için Rabb’ten nasip istemekte olduğunu belirtti.