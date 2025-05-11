CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ANNELER GÜNÜ MESAJI

ANNELER GÜNÜ MESAJI

Bugün Anneler Günü… Bu özel gün vesilesiyle sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, duygularını dile getirdi. Erdoğan, mesajında “Ülkemizin ve dünyanın tüm annelerinin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı. Annelerin haklarını ne yaparsa yapsın asla ödeyemeyeceklerini belirten Cumhurbaşkanı, “Rabb’imden aileleriyle, evlatlarıyla, sevdikleriyle birlikte hayırlı, mutlu, bereketli ömürler niyaz ediyorum.” dedi.

ŞEHİT ANNELERİNE ÖZEL VURGU

Erdoğan, “Sevgili anneciğim başta olmak üzere darıdünyadan darıukbaya göç eden tüm annelerimizi rahmetle, şükranla, minnetle yâd ediyorum.” diye konuştu. Ayrıca, şanlı hilalin dalgalanması ve aziz vatanın bekası için canlarını feda eden şehit annelerinin Anneler Günü’nü kutladığını ve “Her birinin ellerinden öpüyorum.” sözleriyle saygılarını iletti. Cumhurbaşkanı, “Şüheda emaneti olan bu topraklar uğruna çok ağır bedeller ödeyen gazilerimizin kıymetli annelerini saygıyla selamlıyorum.” diyerek, onların da Anneler Günü’nü tebrik etti.

GAZZELİ ANNELER UNUTULMADI

Erdoğan, Filistin’de süregelen vahşi soykırımda geride gözü yaşlı ve gönlü mahzun kalan binlerce öksüz bırakan Gazzeli anneleri de rahmetle andı. Mesajının sonunda, kıymetli eşine ve sevgili kızlarına da Anneler Günü’ne dair içten kutlamalar yaptı. “Kendilerine sabırları, fedakârlıkları ve emekleri için teşekkür ediyorum.” dedi. Son olarak, “Yeryüzünde barışın, huzurun, esenliğin hüküm sürdüğü, Anneler Günü’nün güzelliklerle kutlanacağı günleri görmeyi Rabb’im bizlere nasip eylesin.” şeklinde sonlandırdı.