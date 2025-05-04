Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye sert yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden dönüş yolunda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Uçakta bulunan NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri, Erdoğan’ın mesajlarını aktardı.

CUMHURİYET YERLEŞKESİ’NİN AÇILIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sırasında Türkiye’nin inşaatını 3 yıl içinde tamamladığı Cumhuriyet Yerleşkesi’nin açılışını yaptıklarını dile getirdi. “Yerleşkemizin son etabı olan Yüksek Mahkeme ve Millet Kütüphanesi’nin inşasına başladık. İnşallah onları da kısa sürede hizmete alacağız.” dedi.

TEKNOFEST KKTC’DE DÜZENLENİYOR

KKTC’de bu yıl ilk defa yapılan TEKNOFEST 2025’i de ziyaret eden Erdoğan, etkinlikte 22 ülkeden yaklaşık 50 bin gencin yer aldığını belirtti. “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Akdeniz’in eğitim, bilim ve teknoloji üssü haline gelmesi yolunda öncü adımlara vesile olacak, Kıbrıs Türk halkının değerli gençlerine de yeni ufuklar açacaktır.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi ile de bir araya geldiklerini aktardı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN VEFATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatını ziyaret sırasında öğrendiğini, “Sayın Önder’e Cenab-ı Allah’tan rahmet; acılı ailesine, sevenlerine ve seçmenlerine bir kez daha sabırlar diliyorum.” diyerek duyduğu üzüntüyü ifade etti.

TEKNOFEST’TEKİ HEYECAN

Erdoğan, TEKNOFEST’te Kıbrıs gazilerinin de yer aldığını belirterek, geçmişe vurgu yaptı. “1974’te elimizde Amerikan silahlarıylaydık, şimdi çok şükür her şeyimiz var.” diyerek, Türkiye’nin savunma sanayindeki gelişmelere dikkat çekti. Bu bağlamda, “TEKNOFEST bir bilinç, bir davanın, bir şuur ikliminin ete kemiğe bürünmüş halidir.” ifadesini kullandı. Türkiye’nin savunma sanayinin gelişimi konusunda da umutlu olduğunu belirtti.

KIBRIS’TA BARIŞ DİLİ VE SESSİZLİK

Cumhurbaşkanı, Kıbrıs’ta barış dilini bozan açıklamaları kınayarak Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarını koruma kararlılığını yineledi. “Terör yoluna başvuranlar, Kıbrıs Türk’ünü yok sayanlar, karşılarında daha güçlü bir Türkiye bulacaklarını bilmeleri lazım.” dedi. Acıların tekrarına izin vermeyeceklerini vurguladı.

İSRAİL’İN SALDIRILARI

Erdoğan, Malta’da insani yardım gemisine yönelik saldırıyı değerlendirirken, “İsrail, hukuku çiğnemeyi adet haline getirdi.” dedi. “Bu saldırı tam anlamıyla haydutluktur, korsanlıktır.” diyerek uluslararası toplumu İsrail’in saldırıları karşısında sessiz kalmamaya çağırdı. Saldırıların durumu ve uluslararası hukukun ihlali konularında sert eleştirilerde bulundu.

SURİYE’DE DURUM ANALİZİ

Erdoğan, Suriye’deki saldırıların amacının barışı tehdit etmek olduğunu ifade ederek, “Her zaman söylediğimiz gibi, biz komşumuz Suriye’nin yeni bir çatışma iklimine sürüklenmesine izin vermeyeceğiz.” dedi. Suriye’nin huzur ve kalkınmasına yönelik çabalarına dikkat çekti ve İsrail’in provokasyonlarına karşı birlik çağrısı yaptı.

DEPREM VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

İstanbul’daki depremin ardından Türkiye’nin deprem gerçeğini bir kez daha hatırladığını söyleyen Cumhurbaşkanı, deprem hazırlığının önemine değinerek, “Kentsel dönüşüm, hayat-memat meselesidir.” ifadesini kullandı. Kalıcı çözümler için sağlam yapılar inşa etmenin gerekliliğini vurguladı.

CHP’nin POLİSE SALDIRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li yöneticilerin polislerimize yönelik hakaretlerini kınayarak, “Bu menfur eylem, siyasetin sınırlarını aşmıştır.” dedi. Siyasi hırsların, toplumda huzursuzluk yaratma çabası olarak yorumlarken, böyle provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

ÇELİŞEN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çelişkili açıklamalarını eleştirerek, “Bu kaosun nedeni, CHP yönetiminin kendi akıllarıyla hareket etmemeleridir.” dedi. Partinin içinde yaşanan karışıklığı ve ondan kaynaklanan belirsizlikleri ele alarak, “Konuştukça batıyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.