Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye Tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajlarını canlı yayında aktardı.

CUMHURİYET YERLEŞKESİ’NİN AÇILIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye tarafından inşaatı 3 yıl içerisinde tamamlanan Cumhuriyet Yerleşkesi’nin açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti. “Yerleşkemizin son etabı olan Yüksek Mahkeme ve Millet Kütüphanesi’nin inşasına başladık. İnşallah onları da kısa sürede hizmete alacağız.” dedi.

TEKNOFEST KKTC’DE YENİ FIRSATLAR SUNUYOR

Bu yıl ilk kez KKTC’de düzenlenen TEKNOFEST 2025’i ziyaret eden Erdoğan, teknoloji yarışmalarına 22 farklı ülkeden yaklaşık 50 bin gencin katıldığını açıkladı. Erdoğan, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Akdeniz’in eğitim, bilim ve teknoloji üssü haline gelmesi yolunda öncü adımlara vesile olacak” şeklinde konuştu.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN VEFATI

Ziyareti sırasında TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini aldığını söyleyen Erdoğan, “Sayın Önder’e bu vesileyle Cenab-ı Allah’tan rahmet; acılı ailesine, sevenlerine ve seçmenlerine bir kez daha sabırlar diliyorum.” dedi.

Erdoğan, TEKNOFEST gençliğinin önemli bir bilinç ve azim taşıdığını ifade ederek, “TEKNOFEST bir şov değil, bir bilincin, bir davanın ete kemiğe bürünmüş halidir.” diye vurguladı.

KIBRIS’TA BARIŞ VE HUZUR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs’ta barış dilini bozan açıklamaları kınadığını belirtti. “Biz, Kıbrıs Adası’nda barış ve huzur için bugüne kadar üzerimize düşeni hep yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE HUKUKSUZLUK

İsrail’in uluslararası hukuku çiğnediğini ve bu durumu kınadığını ifade eden Erdoğan, “İsrail, bombalarla yenemediği Filistinlileri, gıdadan, ilaçtan mahrum bırakarak yenmeye çalışıyor.” şeklinde konuştu.

SURİYE’DE YENİ ÇATIŞMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’deki durumu değerlendirirken, “İsrail’in adımları barış ve huzuru tehdit eden adımlardır.” dedi ve bu tür provokasyonlara izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

DEPREM HAZIRLIKLARI

Erdoğan, Türkiye’de depreme hazırlık konusunda alınan önlemleri açıkladı. “Deprem, ülkemizin gerçeğidir ve olacak depremleri durdurmak mümkün değildir.” diyen Erdoğan, kentsel dönüşümün önemine vurgu yaptı ve bu meselenin Türkiye için kritik bir konu olduğunu ifade etti.

CHP’YE ELEŞTİRİLER

Cumhuriyet Halk Partisi’ne eleştirilerde bulunan Erdoğan, “Bu menfur eylem, siyasetin sınırlarını aşmıştır.” diyerek, CHP’nin provokasyonlarına dikkat çekti. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çelişkili açıklamalarını eleştirerek, “Bunların durumu maalesef böyle.” şeklinde konuştu.