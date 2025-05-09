Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye Tepki

ERDOĞAN’DAN EKONOMİ VE SİYASET AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Yapılan konuşmada, ekonomiden güncel siyasete pek çok önemli konuya değinildi. Erdoğan, ekonomide alınan kararların rasyonel bir zemin üzerinde uygulandığını belirtti. “Bundan iki sene önce hayata geçirdiğimiz program ile ekonomimizin temellerini güçlendirdik.” ifadesini kullandı.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ VE BAŞARILI SINAV

Yıllık enflasyonun 11 ay boyunca düşüş göstermesinin altını çizen Erdoğan, son bir buçuk aydır ekonomideki dalgalanmalara karşı başarılı bir sınav verdiklerini vurguladı. “Malum çevrelerin operasyonları ellerinde patladı. Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler arasında pozitif yönde ayrıştığına hep birlikte şahit olacağız.” şeklinde konuştu.

CHP’YE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında CHP’yi eleştirerek, “Adı yolsuzlukla, rüşvetle anılan bir avuç muhterisi memnun etmek uğruna 85 milyonun tamamını hayal kırıklığına uğratıyor.” sözlerini kullandı. Ayrıca CHP Genel Başkanı’nın bu durumu, “ekonomik tetikçilik” olarak değerlendirdi. Erdoğan, muhalefet aktörlerini sükunete ve sorumlu dille siyaset yapmaya davet etti. “Türkiye’nin kucaklaşmaya ihtiyacı var.” diyerek CHP’nin normalleşmesi gerektiğini belirtti.

MÜSİAD’IN ROLÜ VE DEMOKRASİYE KATKISI

Cumhurbaşkanı, MÜSİAD’ın 28 Şubat dönemi ve sonrasındaki dayanışmasının özel bir yere sahip olduğunu söyledi. “Her türlü tehdide rağmen, MÜSİAD mensuplarımız ekonomide, sanayide, ihracatta destan yazdılar.” ifadelerini kullandı. Erdoğan, MÜSİAD’ın Türkiye’nin demokrasi ve diğer alanlarındaki başarı hikayesinde önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

KÜRESEL EKONOMİDEKİ BELİRSİZLİKLER

Dünyanın büyük bir değişim sürecinden geçtiğini belirten Erdoğan, “Dünyada enflasyon korkusu ekonomi politikalarının temel belirleyici unsuru haline geldi.” diyerek, belirsizliklerin sürebileceğini söyledi. Küresel ekonominin zorlu bir süreçten geçtiğini fakat hükümetin bu zorluklarla başa çıkacak deneyim ve iradeye sahip olduğunu ifade etti.

İŞSİZLİK RAKAMLARI VE EKONOMİK HEDEFLER

Mart ayında işsizlik oranının yüzde 7,9’a gerilediğini, erkeklerde bu oranın yüzde 6,5, kadınlarda ise yüzde 10,6 olduğunu belirten Erdoğan, bu rakamların son 20 yılın en düşük seviyesine işaret ettiğini vurguladı. Ekonomide sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme hedeflediklerini ve son 1,5 aydır yaşanan dalgalanmalara karşı başarılı bir sınav verdiklerini ifade etti.